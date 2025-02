Co firmy pokażą w tym roku na kieleckim Agrotechu? cz.2

Dziś publikujemy drugą część naszego krótkiego przeglądu odnośnie tego co na zbliżających się targach Agrotech w Kielcach, które odbędą się od 14 do 16 marca br., pokażą firmy maszynowe. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszych relacji z Kielc w których pokażemy już dużo szerszą gamę tegorocznych ciekawostek maszynowych z tej imprezy.

Mandam

Gliwicki producent zaprezentuje w czasie targów tylko mały wycinek swojego portfolio produktowego, ale będą to z pewnością maszyny, które przyciągną uwagę zwiedzających. Po raz pierwszy zostanie pokazany na targach powstały we współpracy z włoską firmą MaterMacc zestaw uprawowo-siewny nazwany Gal Combo. Jest on połączeniem 3-metrowej kompaktowej brony talerzowej typu Gal z produkowanym w kooperacji z MaterMacc rzędowym siewnikiem pneumatycznym. Kolejną nowością będzie GAL-K XL, czyli nowy model ciągnionej brony talerzowej, przeznaczony do ciągników średniej mocy, który może mieć szerokość roboczą od 5 do 7,5 m. Na stoisku będzie można również zobaczyć przedstawiciela nowej linii głęboszy DIG z zabezpieczeniem hydropneumatycznym non-stop. Oprócz tego będą oczywiście pokazane inne kultywatory i brony talerzowe gliwickiego producenta.

Valtra

Fińska Valtra pokaże w czasie targów właściwie pełne portfolio ciągników ze swojej stajni i zwiedzający będą mieli m.in. możliwość zobaczenia flagowego ciągnika Valtra serii S szóstej generacji, którego moc maksymalna może wynosić aż 425 KM. Dla właścicieli nieco mniejszych gospodarstw firma pokaże swoje ciągniki należące do serii T, Q, N oraz G. Co nie mniej istotne wszystkie ciągniki pokazywane na targach będą wyposażone w systemy rolnictwa precyzyjnego oferowanego przez markę Valtra, tak aby rolnicy mieli możliwość zapoznania się z tymi rozwiązaniami. Dodatkowym smaczkiem będzie również to, że ciągniki prezentowane w Kielcach będą przygotowane w wersjach Unlimited, które z pewnością mocno odróżniają je od konkurencji.

Kuhn

Podczas targów na stoisku francuskiej firmy Kuhn rolnicy będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się m.in. najnowszemu wcieleniu siewnika zaczepianego Espro serii 1002, który należy do drugiej generacji tych bardzo popularnych na naszym rynku maszyn i przekonać się jak udało się ulepszyć tą i tak już bardzo dobrą konstrukcję, aby móc pracować nią jeszcze wydajniej. Na stoisku nie zabraknie również największego przedstawiciela pras pasowych z logo Kuhn, czyli modelu VB7190. Duży nacisk w czasie wystawy będzie również położony na rolnictwo 4.0 i w tym temacie firma pokaże łącznie 5 maszyn, które są przystosowane do działania w ramach precyzyjnego rolnictwa, na które to coraz więcej rolników zwraca uwagę, gdyż pomagają ograniczać koszty pracy i maksymalizować zyski.

Deutz Fahr

Firma Deutz Fahr jak zwykle nie zawiedzie swoich miłośników, którzy podczas tegorocznej edycji Agrotechu będą mieli okazję zobaczyć aż 13 modeli ciągników oraz kombajn zbożowy serii C6000 z hederem 4,8 m. Wśród prezentowanych ciągników nie zabraknie takich hitów sprzedażowych jak Deutz Fahr 5080D Keyline, czy też czterocylindrowego modelu 5095 Keyline. Ponadto zwiedzający będą mogli przyjrzeć się bliżej takim modelom jak 6125 C w wersji Warior (po raz pierwszy w tym modelu), czy też sadowniczemu 5090 DS w wersji wyposażenia Lamborghini. Będą również 3 modele ciągników serii 7 TTV w różnych wersjach wyposażenia, a zwieńczać całość będzie najmocniejszy ciągnik w ofercie Deutz Fahr, czyli model serii 9TTV w wersji wyposażeniowej Warior.

Massey Ferguson

Perłą w koronie stoiska firmy Massey Ferguson na jubileuszowym Agrotechu będzie najmocniejszy w ofercie tego producenta ciągnik serii 9S. Ten pokazany na ostatniej Agritechnice w Hanowerze ciągnik w naszym kraju nie był dotychczas zbyt często widywany, więc okazja do bliższego zapoznania się z tą mocną, 425 konną maszyną wyposażoną w zaawansowane rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, wydaje się doskonała. Nie zabraknie również nieco mniejszych ciągników, ponieważ zaprezentowane będą m.in. modele serii 8S, 7S oraz traktory z bardzo popularnego w Polsce przedziału mocy 100-140 KM, czyli modele należące do serii 5S.

AgroEcoPower

Na kieleckiej wystawie nie zabraknie również firmy AgroEcoPower, która zajmuje się tuningiem maszyn rolniczych. W dobie coraz droższych maszyn takich jak chociażby ciągniki, wielu rolników decyduje się na modyfikację oprogramowania w swoich traktorach, aby stosunkowo niedużym kosztem móc pracować mocniejszą maszyną. Dla tych którzy rozważają podniesienie mocy w swoich ciągnikach, sieczkarniach, czy kombajnach wizyta na stoisku AgroEcoPower będzie stanowiła możliwość porozmawiania z ekspertami firmy i uzyskania szczegółowych informacji na temat podniesienia mocy w interesującej ich maszynie.