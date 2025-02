Co firmy pokażą w tym roku na kieleckim Agrotechu? cz.1

Tegoroczna, 30 edycja kieleckich targów Agrotech, która odbędzie się w dniach od 14 do 16 marca br., zapowiada się bardzo obiecująco, ponieważ wystawców, którzy pokażą swoje maszyny i rozwiązania dla rolnictwa będzie ponad 500, a i odwiedzających z pewnością nie zabraknie. Poniżej przedstawimy niektórych wystawców i to co firmy te pokażą w tym roku w Kielcach.

Amazone

Firma Amazone zaprezentuje w tym roku w Kielcach szeroką gamę maszyn zaczynając od uprawowych a na siewie kończąc. W skład sekcji maszyn do uprawy gleby wejdą m.in. kompaktowa, zawieszana brona talerzowa Catros 03 o szerokości roboczej 3 m, która to szerokość robocza jest cały czas bardzo chętnie wybierana przez polskich rolników. Kolejną z maszyn uprawowych będzie 3-belkowy kultywator Cenius o szerokości roboczej 3 m, który może być używany zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak również do głębokiego spulchniania gleby. Dzięki urozmaiconemu programowi redlic i wałów urządzenie można dopasować niemalże do wszystkich warunków. Na stoisku firmy nie zabraknie również pługa, który reprezentował będzie obracalny model Teres w wersji 5 skibowej. Spośród siewników pojawi się mechaniczny, nadbudowany model Cataya do siewu zbóż i rzepaku, a z maszyn punktowych zobaczymy 6 rzędowy siewnik Precea 4500 2CC. Całości dopełni opryskiwacz zawieszany serii UF ze zbiornikiem przednim.

JCB

Ładowarki teleskopowe JCB to można by powiedzieć nieodłączny obraz na polskiej wsi i maszyny bez których wielu rolników nie wyobraża sobie pracy w gospodarstwie. Podczas tegorocznych targów oprócz szerokiej gamy ładowarek teleskopowych pokazany zostanie również m.in. ciągnik Fastrac, ale chyba największą nowością będzie mimo wszystko mająca swoją niedawną światową premierę ładowarka teleskopowa JCB 542-100 Loadall High Lift, która umożliwia podnoszenie większych ładunków na jeszcze większe wysokości. Maszyna ta ma udźwig 4,2 tony i może podnosić ładunki na wysokość 9,8 m co jest znacznym wzrostem w stosunku do dotychczasowych modeli i to przy zachowaniu niezmienionych wymiarów całkowitych maszyny.

Samasz

W tym roku firma Samasz, jak zawsze kiedy targi Agrotech odbywają się w tym samym roku co Agritechnica w Hanowerze, wystawiać się będzie razem ze swoim dealerem, czyli firmą Agros Wrońscy. Zobaczyć można będzie największą i najnowszą kosiarkę z portfolio podlaskiego producenta, czyli ponad 9 metrowy zestaw kosiarek GigaCut Isobus, który należy do światowej czołówki tego typu maszyn.

New Holland

Tym co z pewnością przyciągnie uwagę odwiedzających stoisko firmy New Holland w czasie kieleckich targów będzie z pewnością kombajn New Holland CR11, którego silnik generuje zawrotne 775 KM, a zbiornik ziarna ma pojemność aż 20 tys. litrów. Nie mniejsze wrażenie przy tym kombajnie robi również heder firmy McDon o szerokości roboczej aż 15,2. Z nieco mniejszych maszyn będzie można zobaczyć nowy ciągnik serii T5 Dual Command, który nie miał jeszcze polskiej premiery, a na żywo można go było zobaczyć tylko pod koniec ubiegłego roku na włoskich targach EIMA w Bolonii. Firma pomyślała również o właścicielach sadów i na stoisku będzie można również obejrzeć najnowsze ciągniki serii T4 w wersjach sadowniczych.

Krone

Maszyny marki Krone będzie w tym roku można zobaczyć w Kielcach na stoisku firmy Agrima, która jest dealerem Krone na województwo świętokrzyskie. Spośród szerokiej gamy maszyn zielonkowych jakie ma w swojej ofercie niemiecki producent na Agrotechu pokazane zostaną m.in. prasa pasowa Krone VariPack V165 oraz zestaw kosiarek EasyCut. Prasa VariPack V165 jest zmiennokomorową maszyną pozwalającą formować bele o średnicy od 0,8 do 1,65 m i standardowo jest wyposażona w sterowanie Isobus. Dzięki przemyślanej konstrukcji można nią pracować szybko i z dużą wydajnością. Bardzo dobrymi wydajnościami może się również pochwalić zestaw kosiarek EasyCut, który będzie pokazywany w Kielcach. Szerokość robocza, która w zależności od modelu pozwala na pracę od 7,5 do 10,1 m to już najwyższa półka jeśli chodzi o wydajność pracy.

Horsch

W czasie Agrotech firma Horsch pokaże sporo ciekawych maszyn, które dedykowane są dla nieco mniejszych, choć oczywiście nie małych gospodarstw. Mniejszych dlatego, że szerokości robocze prezentowanych w Kielcach maszyn, wyłączając opryskiwacz, mieścić się będą w granicy 3 m. Ciekawą maszyną mogącą zainteresować wielu rolników będzie na pewno nadbudowany siewnik mechaniczny Versa 3KR. Nie mniej ciekawą maszyną jest również pneumatyczny siewnik punktowy Maestro 6TX. Dopełnieniem oferty siewników na stoisku tego niemieckiego producenta będzie z kolei pneumatyczny siewnik nadbudowany do zbóż Expres 3TD. Nie zabraknie również dobrze znanego kultywatora Terrano w wersji 3FX, a całości dopełni ciągany opryskiwacz Horsch Leeb 4AX.