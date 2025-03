“Co do rolnictwa to wielkim specjalistą nie jestem” Co Szymon Hołownia jako prezydent może zaoferować rolnikom?

Kampania wyborcza trwa, kandydaci na Prezydenta RP dwoją się i troją, aby pozyskać elektorat. Sprawdzamy, co rolnikom proponuje jeden z głównych kandydatów Szymon Hołownia.

Przyszły kandydat na prezydenta Polski dużo mówi o wsłuchiwaniu się w ludzkie problemy, o wrażliwości, o empatii i nadziei. Często podkreśla, że stawia na siłę, prawdę i odwagę, by prawdę mówić. Zrozumienie i ważne słowa, budowanie poczucia bezpieczeństwa i wartości są równie często powtarzane.

Polskie rolnictwo jest absolutnie krytyczne

A co Marszałek Sejmu wie o rolnictwie? Jak sam przyznał podczas spotkania z rolnikami:

– Co do rolnictwa to wielkim specjalistą nie jestem. Natomiast podstawowe rzeczy wiem…To co wiem, to wiem, że polskie rolnictwo jest absolutnie krytyczne dzisiaj dla nas – mówił Hołownia.

Pod jakimi względami rolnictwo jest krytyczne według Hołowni? Otóż z dwóch powodów. Po pierwsze, sektor ten jest dużą gałęzią polskiej gospodarki. Hołownia podkreśla, że Polska produkuje i eksportuje dużo i są to wysokiej jakości produkty. Po drugie, istotne dla przyszłego kandydata na prezydenta jest bezpieczeństwo żywnościowe, które sięga nawet dalej, bo bezpieczeństwa narodowego. Hołownia dodaje jeszcze do względów krytycznych znaczenie wsparcia rolników w zmianach klimatycznych.

Ponadto podkreśla, że zależy mu na zapewnieniu opłacalności rolnictwa. Więc w przypadku zmienności cen rynkowych nie zamierza tylko „gasić pożarów”, ale przede wszystkim zapobiegać im i działać systemowo.

„Lista zakupów” Hołowni – namiastka programu. Co dla rolników?

Skąd taka nazwa? Jak mówi lider Polski 2050, robi to, na co się umawia. Metaforą tego jest właśnie lista zakupów, do której chętnie doda kolejne punkty swoich wyborców. A potem, jako przyszły prezydent, ma zamiar je realizować – tak zapewnia.

Oto kilka kluczowych spraw dla sektora rolnego, które wynikają z listy i programu Hołowni:

Zrównoważony rozwój wsi poprzez zieloną energię

Jednym z celów partii Szymona Hołowni jest marzenie o bezpiecznej, zielonej, solidarnej i demokratycznej Polsce. Hołownia mówi o zrównoważonym rozwoju wsi poprzez zieloną energię. Jak wynika z programu, chce przeprowadzić kraj przez zieloną i sprawiedliwą transformację, umożliwiając między innymi zarabianie polskim odbiorcom na odnawialnych źródłach energii. Planuje uniezależnić polską energetykę od węgla i ropy. A także wzmocnić ochronę dziedzictwa przyrodniczego kraju.

A co o Zielonym Ładzie i innych postulatach rolników mówi Hołownia? Zapewnia, że państwo musi być partnerem dla producentów i być przygotowane na ewentualne odszkodowania, jeśli nowe działania przyczyniłyby się do strat producentów rolnych.

Uproszczenie przepisów i zmniejszenie biurokracji

Hołownia obiecuje ułatwić prowadzenie działalności. Zamierza sprawić, by państwo było partnerem w biznesie dla mikro, małych i średnich gospodarstw. W programie partyjnym proponuje między innymi brak podwyżki PIT, CIT, VAT, VAT od opłaconej faktury, zakaz zamrażania majątku podatnika bez decyzji sądu, wprowadzenie stałej składki zdrowotnej zamiast daniny, która obecnie zależy od zarobków.

Ponadto porusza kwestię bankowości, zwłaszcza państwowej, która „zabija polskich kredytobiorców”. Stawia na obniżenie marż banków, a nawet powrót wakacji kredytowych. W planach ma też powołanie komisji, która wyłapie szkodliwe i martwe przepisy w polskim prawie.

Poprawa infrastruktury transportowej

Kandydat zobowiązuje się do poprawy infrastruktury, zwłaszcza w zakresie połączeń kolejowych. Wpływ tej inwestycji na małe miejscowości, jak zapewnia lider partii, czyli tzw. Polska 100 – minutowa, zapobiegłby katastrofie gospodarczej małych miejscowości. To dla nich wsparcie gospodarcze jest konieczne.