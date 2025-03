Co dalej z cenami nawozów? Ceny nawozów 16.03.2025

W połowie marca ceny nawozów mineralnych wciąż rosną, jednak tempo tego wzrostu zaczyna się stabilizować. Sytuacja na rynku nawozów budzi jednak pewne wątpliwości co do dalszego kształtowania się cen w nadchodzących tygodniach. Poniżej przedstawiamy aktualne ceny.

Ceny nawozów od początku roku znajdują się w tendencji rosnącej. Nie inaczej zaobserwowaliśmy w bieżącym tygodniu, jednak wzrost cen nastąpił u pojedynczych sprzedawców, podczas gdy inni utrzymali ceny na poziomie z poprzedniego tygodnia. W efekcie średnie ceny nawozów mineralnych wzrosły o około 10-30 zł/t.

Czy nawozy będą tanieć?

Ceny gazu spadają, co teoretycznie powinno prowadzić do obniżenia cen nawozów mineralnych (ze względu na mniejsze koszty produkcji) – cena gazu na początku lutego wynosiła 59 euro/MWh, a obecnie oscyluje wokół 42 euro/MWh. Niemniej jednak analitycy wskazują, że niski popyt, a także jego ewentualny wzrost w nadchodzących tygodniach, mogą doprowadzić do wzrostu cen. Dodatkowo, po zatwierdzeniu sankcji na nawozy z Rosji i Białorusi, ceny nawozów mogą się zmieniać w nadchodzących miesiącach, co budzi obawy rolników o ich dalszy wzrost.

Wolumen importu ze wschodu

Rosja jest największym dostawcą nawozów do Unii Europejskiej – przekazuje Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na swoim profilu LinkedIn. Według danych Eurostatu i analiz IERiGŻ, opublikowanych przez eksperta, w 2024 roku do UE sprowadzono 4,9 mln ton nawozów z Rosji, czyli o 1 mln ton więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Zalewski zaznacza jednak, że w latach 2016-2021 import był jeszcze wyższy i wynosił 5 mln ton.

Dlaczego wprowadzenie ceł jest tak ważne?

W odpowiedzi na dużą zależność od dostaw nawozów z Rosji i Białorusi, 28 stycznia 2025 roku Komisja Europejska przyjęła wniosek o nałożenie ceł na szereg produktów rolnych, w tym na niektóre nawozy azotowe z tych krajów. Celem działania jest zmniejszenie zależności Unii Europejskiej od importu tych towarów oraz wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach członkowskich. Rada Unii Europejskiej 14 marca wyraziła zgodę na nałożenie ceł na rosyjskie i białoruskie nawozy – podało w piątek źródło unijne. Cła mają na celu ograniczenie wpływów Rosji z eksportu, co osłabi jej zdolność do finansowania działań wojennych przeciwko Ukrainie.

Minister Rozwoju i Technologii, Krzysztof Paszyk, zapowiedział ścisłe monitorowanie wdrażanie ceł, aby chronić unijny przemysł nawozowy oraz rolników, zmniejszyć zależność UE, a także osłabić rosyjską gospodarkę wojenną.

Taryfy mają też wspierać unijną produkcję i dywersyfikację dostaw z państw trzecich, zapewniając stabilność i przystępność cen nawozów dla rolników. Wniosek przewiduje również środki łagodzące skutki ewentualnego wzrostu cen nawozów dla unijnych rolników.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1936,50 Wzrost ceny +24,30 zł/t Saletrosan 26 plus 1850,30 Bez zmian Saletrosan 30* Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1703,80 Wzrost ceny +10,30 zł Siarczan amonu AS21 macro 1515,40 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1835,20 Bez zmian Salmag 1725,45 Wzrost ceny +15 zł/t Canwil* 1484,60 Bez zmian RSM 32 1849,50 Wzrost ceny +25 zł/t RSM 30* 1784,30 Wzrost ceny +24,30 zł/t RSM 28* 1698,30 Bez zmian RSM 26N+3S* 1650 Bez zmian Pulan 34,4 1922,30 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2481,60 Wzrost ceny +36 zł/t Polifoska 5* 2649,80 Bez zmian Polifoska 6 2817,60 Wzrost ceny +13,30 zł/t Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2835,40 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2092,90 Bez zmian Korn-Kali 1614,90 Wzrost ceny +12,80 zł/t Sól Potasowa 1862,50 Wzrost ceny +21,20 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3278,20 Wzrost ceny +16,20 zł/t Super Fos Dar 2714,20 Wzrost ceny +27,70 zł/t

*Ograniczona dostępność

