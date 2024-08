CNH też ma swoją aplikację do zarządzania gospodarstwem. Nie tylko dla marek New Holland, Case IH i Steyr

Aplikacja FieldOps do zarządzania danymi w gospodarstwie, polu i maszynie ma na celu ułatwienie rolnikom analiz i podejmowania decyzji w oparciu o gromadzenie danych nie tylko z ciągników New Holland, Case IH i Steyr, ale ze wszystkich podłączonych maszyn we flocie gospodarstwa, niezależnie od ich marki.

Dostęp do zupełnie nowego portalu internetowego FieldOps, który zastępuje wcześniejsze rozwiązania, można uzyskać natychmiastowo i bezpiecznie z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych za pomocą jednego loginu, który zapewnia spójny interfejs. Monitoruje i automatycznie rejestruje wydajność maszyny oraz dane dotyczące pola, zapewniając nie tylko natychmiastowy przegląd operacji na polu, umożliwiający podejmowanie decyzji w oparciu o informacje agronomiczne, ale także bezpiecznie rejestrowane dane do długoterminowych analiz i planowania.

Wszystko to jest możliwe w przypadku ciągników New Holland, Case IH i Steyr oraz innych marek, pod warunkiem, że mają one możliwość podłączenia. Kluczowe funkcje obejmują zdalny podgląd wyświetlacza, umożliwiający właścicielom – i dealerom, jeśli uzyskali na to zgodę – połączenie się z ekranem terminala w kabinie kierowcy i zdalne udzielanie porad na temat ciągnika i pracy, eliminując potrzebę podróżowania na pole, minimalizując przestoje i kosztów i maksymalizacji produktywności. Właściciele i menedżerowie mogą monitorować maszyny, aby ocenić lokalizację ciągnika i postęp pracy, zaplanować pomoc w tankowaniu, podjąć decyzję o kolejnej pracy i zapewnić bezpieczeństwo.

Ekran główny FieldOps można dostosować według preferencji, aby przystosowywać ustawienia i powiadomienia, parametry i alerty dla każdej maszyny. Ponieważ wszystko to jest w pełni zintegrowane i kompatybilne z interfejsami programowania aplikacji (API) innych firm, które umożliwiają płynny transfer danych także pomiędzy innymi systemami zarządzania gospodarstwem a FieldOps, można uzyskać pełny obraz operacji gospodarstwa. Obejmuje to takie czynniki, jak wydajność maszyn, zużycie paliwa i lokalizacja ciągnika, z ciągłymi aktualizacjami do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym i długoterminowym, obejmującymi czynniki od zarządzania pracą po planowanie konserwacji.

Nowe partnerstwa API eliminują bariery w integracji danych i dzięki ponad 40 partnerstwom API od czerwca 2024 r. rolnicy mają łatwiejszy dostęp do swoich danych operacyjnych i terenowych. Dzięki tym nowym umowom nawigacja na platformach cyfrowych jest znacznie łatwiejsza, co zapewnia dalszy wzrost produktywności.

Dodatkowo wprowadzona została również nowa usługa Connectivity Included, która eliminuje czasowe opłaty abonamentowe za połączenie ciągników New Holland, Case IH i Steyr z FieldOps, co oznacza, że można wykorzystać pełną wartość przechwytywania danych bez bieżących kosztów subskrypcji. Jest także dostępna w istniejących ciągnikach wyposażonych w kompatybilne modemy telematyczne i konto FieldOps, z możliwością aktywacji poprzez jednorazowy zakup subskrypcji u dealera dane marki. Upraszcza to zarządzanie subskrypcjami przez cały okres użytkowania maszyny Klienta, zapewnia ciągły dostęp do połączonej technologii i usprawnia proces odsprzedaży.

Dzięki funkcji Connectivity Included wiedza agronomiczna może pomóc zwiększyć ogólny potencjał plonów, zoptymalizować praktyki zarządzania uprawami i zmaksymalizować zyski. Dane telematyczne i dotyczące maszyn w czasie rzeczywisty mogą pomóc skrócić czas przestojów, poprawić wydajność i koordynować zadania wykonywane przez wiele maszyn. Connectivity Included pomaga również zminimalizować przestoje i zmaksymalizować produktywność, zapewniając szybką identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów. Aplikację FieldOps można pobrać z App Store i Google Play Store.

Źródło: CNH