CLAAS z nowościami i jubileuszem 10-lecia podczas Agro Show 2019

W Bednarach już 19 września rozpocznie się międzynarodowa wystawa rolnicza Agro Show 2019. Wystawcy nie tylko zaprezentują szereg nowości, ale i będą świętować swoje jubileusze. Jedną z takich marek jest CLAAS Polska, która w tym roku obchodzi 10-lecie sieci dealerskiej w naszym kraju. Firma podczas wystawy przedstawi swoje nowości, m.in. drugą generację kombajnów LEXION, prasę stałokomorową ROLLANT 520 czy nowe rozwiązania w ciągnikach.

Od ponad 20 lat Polska Izba Gospodarza Maszyn i Urządzeń Rolniczych organizuje międzynarodową wystawę pod szyldem Agro-Show, podczas której wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania w branży rolniczej. Jednym z głównych jubilatów podczas Agro Show 2019 będzie CLAAS Polska. Przez dekadę marka wraz z Dealerami osiągnęła sprzedaż ponad 17,5 tys. nowych maszyn CLAAS w Polsce, z tego ponad 3,3 tys. nowych kombajnów. W ostatnich latach ponad 80% nowych maszyn CLAAS zostało sfinansowanych przez CLAAS FINANCIAL SERVICES, który jako pierwszy wprowadził wynajem długoterminowych nowych maszyn rolniczych CLAAS. W tracie mijających 10 lat wiedza pracowników Dealerów oraz operatorów maszyn jest systematycznie rozwijana w Akademii CLAAS. Obecnie ponad 65 proc. pracowników serwisu Dealerów posiada 10 letnie doświadczenie, ich ekspercka wiedza pozwala na wykorzystanie innowacyjnego narzędzia REMOTE SERVICE służącego do zdalnego diagnozowania i serwisowania maszyny.

Należy podkreślić, że Dealerzy CLAAS Polska jako jedyni w branży mają do dyspozycji Centrum Maszyn Używanych, dzięki któremu mogą zaoferować szerokie możliwości przy odkupie maszyny używanej. Dealerzy mogą również zaoferować maszyny używane, które przeszły dokładną kontrolę stanu technicznego przez specjalistów z Centrum Maszyn Używanych CLAAS Polska. Przez ostatnie 10 lat nastąpił znaczny rozwój sieci dystrybucji i logistyki niemieckiego producenta na terenie naszego kraju. – Obecnie dostępność oryginalnych części CLAAS na polskim rynku wynosi aż 99,6 proc. w ciągu 24 godzin w 50 punktach na terenie całego kraju. Ściśle współpracujemy z naszymi Dealerami i Klientami, na przykład w zakresie obsługi innowacyjnych maszyn. Jesteśmy przekonani, że kolejna dekada będzie równie udana– mówi Henryk Zawadzki, Kierownik Sprzedaży Części Zamiennych. Z okazji jubileuszu podczas Agro Show 2019 marka zapowiada konkursy i nagrody dla klientów.

LEXION drugiej generacji

Jedną z największych niespodzianek tegorocznego Agro Show 2019 będzie największy model LEXION 8900 TT o mocy 790 KM. Modele serii LEXION 8000 i 7000 charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością i potwierdzoną w testach DLG oszczędnością paliwa. Kombajny wyposażone są w system APS SYNFLOW HYBRID, który stanowi połączenie stycznego układu omłotowego i wzdłużnego rotorowego układu separacji. – W rezultacie przepływ zbóż odbywa się łagodnie i liniowo, niezależnie od rodzaju plonów. Nowe modele są wyposażone w system czyszczący JET STREAM z sześcioma lub ośmioma dmuchawami turbiny oraz w zbiornik, który może pomieścić aż 18 tys. litrów– wyjaśnia Andrzej Kulczyński Product Manager. LEXION 8000 i 7000 zostały wyposażone w silniki MAN i Mercedes-Benz zgodnie z koncepcją CLAAS POWER SYSTEMS. Zastosowanie w maszynach filtrów cząstek stałych oraz katalizatorów SCR zapewnia zachowanie zgodności z najsurowszą normą emisji spalin Stage V.

CLAAS zaprezentuje także nowe modele wytrząsaczowe serii LEXION 6000 o mocy do 507 KM. Ta seria maszyn została wyposażona w system APS SYNFLOW WALKER z nowym zespołem młócącym. Sześć wytrząsaczy w LEXION 6000 pozwala na precyzyjną separację i wyższą wydajność wynoszącą nawet aż do 25 procent. Maszyna, podobnie jak modele serii LEXION 8000 i 7000, posiada system czyszczący JET STREAM oraz nowy QUANTIMETER, który dokonuje pomiaru wielkości plonu bez konieczności znajomości ciężaru tysiąca ziaren. Nowe generacje kombajnów zostały także wyposażone w przestronne kabiny zapewniające operatorowi doskonałe wygłuszenie i znakomity komfort pracy.

Nowe zespoły żniwne

CLAAS, oprócz prezentacji nowych generacji kombajnów, na Agro Show pokaże przyrządy żniwne, m.in. CONVIO FLEX oraz CONVIO o szerokościach roboczych wynoszących odpowiednio 9,3 m oraz 7,7 m. CONVIO nadaje się przede wszystkim do klasycznych zastosowań, m.in. zboża i rzepaku, z kolei CONVIO FLEX osiąga najwyższą wydajność przy zbiorach takich roślin jak soja, groch i trawa. Warto zwrócić uwagę, że systemy wspomagania do ustawiania wysokości kosy i nagarniacza oraz inteligentna konstrukcja odciążają operatora i redukują straty podczas zbiorów do minimum. CONVIO FLEX, dzięki elastycznej belce tnącej, zapewnia najniższe możliwe cięcie na całej szerokości roboczej, co umożliwia zbiór niskich roślin bez strat. W rezultacie możliwe jest wykorzystanie aż czterech trybów pracy, dzięki automatycznemu ustawianiu wysokości przyrządu żniwnego AUTO CONTOUR i dostosowanie do niemal wszystkich warunków terenowych. Pozwala na to szeroki zakres pracy. W trybie automatycznym system żniwny, na podstawie danych z czujników, jest w stanie samodzielnie określić najlepszą pozycję do optymalnego przepływu materiału i dopasować się do panujących warunków.

Nowa prasa ROLLANT 520

Jednym z popularniejszych produktów marki CLAAS są prasy – model ROLLANT już od 43 lat z powodzeniem jest wykorzystywany w rolnictwie na całym świecie. Prasa stałokomorowa ROLLANT 520, która również zostanie zaprezentowana przez markę podczas Agro Show 2019, posiada zalety poprzednich modeli 340 i 350, jednak w nowej generacji konstrukcja została opracowana od nowa, a wzmocnione walce i inteligentne smarowanie łańcuchów jeszcze bardziej przedłużają żywotność maszyny. Walce w komorze prasowania zostały wykonane z blachy stalowej o grubości 3 i 4 mm, a ich żebrowany profil ułatwia obrót beli. Nowy design prasy zaskoczy każdego przyszłego użytkownika. Opcjonalnie prasa może zostać wyposażona w system MAXIMUM PRESSURE SYSTEM, który zapewnia dodatkowy nacisk i umożliwia wykonanie gęstych beli o mocno sprasowanym rdzeniu.

Kolejne ułatwienia w obsłudze

CLAAS wprowadza do ciągników ARION 500 z ekranem dotykowym CEBIS funkcję ISOBUS, która umożliwia podłączenie maszyny do dowolnego monitora. Nowe rozszerzenie jest kompatybilne z już działającymi ISOBUS AUX oraz ISOBUS TECU – dzięki nim możliwe jest m.in. dostarczanie informacji przez traktor do narzędzia oraz przyłączenie dodatkowych elementów sterowniczych, np. dodatkowego dżojstika. Na stoisku zostanie zaprezentowany system automatycznej regulacji ciśnienia w ogumieniu CTIC w modelach serii ARION 600 oraz AXION 800/900. Pozwala on na częste zmiany ciśnień, a z tych korzystają najczęściej posiadacze ciągników rolniczych wykorzystywanych w transporcie i w pracach polowych.

Podsumowując, podczas wystawy Agro-Show na stoisku CLAAS oprócz wielu nowości, zwiedzający będą mogli poznać również technologię pierwszej wersji kombajnu LEXION, której produkcję rozpoczęto 25 lat temu i porównać z innowacjami najnowszej 2-giej generacji LEXION, wprowadzonymi do oferty kilka tygodni temu.

Materiały prasowe CLAAS