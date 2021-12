Claas z dwoma srebrnymi medalami targów Agritechnica

Komisja targów Agritechnica nagrodziła dwie nowości niemieckiej firmy srebrnymi medalami. Oprócz nowej funkcjonalności Terranimo z systemem wspomagania operatora Cemos dla ciągników, jury doceniło także system Cemos Auto Header do automatycznego ustawiania przyrządów żniwnych Claas Vario.

Pierwszy ze srebrnych medali otrzymał system wspomagania operatora Cemos dla ciągników, który w przyszłości na bazie wieloletniej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia będzie w stanie obliczać ryzyko szkodliwego zagęszczenia gleby i to bez dodatkowego angażowania operatora. Wszystko z wykorzystaniem aplikacji Terranimo.

Wskazanie na terminalu Cebis informuje operatora, czy przy aktualnych warunkach glebowych istnieje ryzyko szkodliwego zagęszczenia gleby przez używany przez niego zestaw ciągnik-narzędzie. Na potrzeby wymaganych w tym celu obliczeń dane dotyczące maszyn i stanu gleby są pobierane z systemu wspomagania Cemos i łączone z Terranimo – modelem symulującym zagęszczenia gleby opracowanym przez Wyższą Szkołę Zawodową w Bernie (BFH-HAFL) we współpracy z Instytutem Badawczym Agroscope Reckenholz, Aarhus University z Danii i szwedzkim University of Agricultural Sciences (SLU).

Jeśli na podstawie wizualnie przedstawionego dla trzech warstw gleby ryzyka zagęszczenia operator zmieni ustawienia zestawu ciągnik-narzędzie, (np. ciśnienie w oponach) to informacje te zostaną bezpośrednio uwzględnione w aktualnej ocenie ryzyka funkcji Terranimo. Operator otrzymuje w ten sposób bezpośrednią informację zwrotną o efektach procesu optymalizacji.

Drugi srebrny medal jury przyznało za rozszerzenie środowiska Cemos o system Cemos Auto Header dla kombajnów Lexion i Trion. Podczas omłotu z wykorzystaniem przyrządów żniwnych Vario długość stołu oraz pionowa i pozioma pozycja nagarniacza dotychczas musiały być ręcznie regulowane przez operatora, aby uzyskać optymalny i równomierny przepływ materiału żniwnego. W celu odciążenia operatora również w tym obszarze, opracowano Cemos Auto Header.

Jest to system wspomagania, który automatycznie dostosowuje ustawienia przyrządu żniwnego do panujących warunków omłotu. Sterowanie głębokością zanurzenia nagarniacza odbywa się na podstawie danych pomiarowych z czujnika laserowego. Do sterowania długością stołu i poziomą pozycją nagarniacza wykorzystywane są dane rejestrowane przez czujnik wysokości warstwy masy żniwnej w kanale wciągającym.

Rezultatem jest równomierne podawanie materiału żniwnego, co zmniejsza obciążenie wszystkich kluczowych podzespołów, od przyrządu żniwnego, poprzez przenośnik pochyły, aż po układ separacji końcowej, jednocześnie poprawiając wynik omłotu i umożliwiając ciągłą pracę z maksymalną wydajnością.