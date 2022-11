Claas Xerion z nową przekładnią bezstopniową i wydajniejszą hydrauliką

Przepływ bez ograniczeń: hydraulika robocza o wydatku do 422 l/min

Przejście na nowy Eccom 5.5 umożliwia jeszcze bardziej wydajną hydraulikę roboczą dla maksymalnie sześciu złączy hydraulicznych dwustronnego działania. Dzięki nowej przekładni rozdzielczej pompy i nowej opcjonalnej pompie tandemowej możliwe jest dostarczanie do odbiorników zewnętrznych do 422 l/min wydatku oleju nawet przy niskich obrotach silnika. Tym samym również dla narzędzi dołączanych o wyjątkowo wysokim zapotrzebowaniu na olej, jak np. szerokie siewniki, dostępna jest jego wystarczająca ilość. Za pomocą opcjonalnej lub standardowej hydrauliki roboczej Load Sensing można dostarczać do dwóch złączy hydraulicznych do 140 litrów oleju na minutę. Ponadto możliwe jest nadanie priorytetu w CEBIS dwóm złączom hydraulicznym w wyposażeniu seryjnym i trzem złączom hydraulicznym przy wyposażeniu w opcjonalną pompę tandemową, na przykład w celu priorytetowego zaopatrywania w olej ważnych odbiorników stałych, takich jak dmuchawy lub zespoły dozujące siewników pneumatycznych.

Dla nadbudów, takich jak zbiorniki na gnojowicę, jak również dla przednich narzędzi dołączanych dodatkowo dostępna jest oddzielna i zoptymalizowana hydraulika o mocy 90 kW i wydatku 250 l/min przy ciśnieniu 260 bar. XERION oferuje tym samym najwyższą wydajność hydrauliki dostępną w ciągnikach.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort pracy operatora, menu hydrauliki w CEBIS zostało dopracowane i jest jeszcze bardziej przejrzyste. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka widać, która pompa zasilająca dostarcza olej do dostępnych jednostek sterujących i jakie maksymalne natężenie przepływu umożliwiają obwody sterujące. Szybkie i intuicyjne jest także ustalanie priorytetu dla jednostek sterujących i przyporządkowywanie ich do przycisków funkcyjnych dźwigni CMOTION sterującą maszyną.

Dla niektórych rynków możliwa jest również opcja z hydraulicznym hamulcem dwuobwodowym. Już od 2023 roku będzie on spełniał obowiązujące od 2025 roku wymagania Mother Regulation dotyczące hydraulicznych układów hamulcowych.

Po prostu wszechstronne: inteligentne balastowanie i elastyczne dołączanie narzędzi

Od roku modelowego 2023 dostępna jest również nowa bazowa płyta montażowa do montażu obciążników za kabiną o wadze 1000kg.. Inteligentna koncepcja balastowania z dodatkowymi 400-kilogramowymi płytami obciążeniowymi i obciążeniem przednim z możliwością dociążenia pozwala umieścić na ciągniku łącznie do 7000 kg dodatkowego balastu. W zależności od zastosowania możliwe jest tym samym optymalne wyważenie ciągnika XERION dla rozłożenia ciężaru 50:50 i uzyskanie maksymalnej przyczepności i jednocześnie wydajności. .

Ponadto nowością opracowaną specjalnie dla regionów sprzedaży takich jak Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia jest rama montażowa Scharmüller. Ten „Quick Hitch” umożliwia szybką wymianę z kat. 3 na kat. 4/4N i pasuje do podnośników tylnych dużych ciągników XERION i AXION.

Zarówno nowa bazowa płyta montażowa, jak i rama montażowa Scharmüller mogą być stosowane w starszych modelach XERION produkowanych od 2014 roku.