Claas Xerion w kolorystyce retro na jubileusz produkcji

25 lat temu wraz z rynkowym debiutem serii XERION firma CLAAS wyznaczyła nowe standardy w zakresie wielofunkcyjności i wszechstronności dużych ciągników. CLAAS świętuje ten jubileusz wspólnie z partnerami handlowymi i klientami, wprowadzając limitowaną edycję specjalną.

Rok 1997 był kamieniem milowym nie tylko dla produkcji ciągników, ale także dla koncernu CLAAS. Wówczas bowiem jako pierwszy ciągnik od czasów nośnika narzędzi „Huckepack” do oferty produktów CLAAS włączony został zaprezentowany po raz pierwszy w 1993 roku XERION 2500, który do dziś jest uważany za najbardziej wszechstronny duży ciągnik.

Po ponad 20 latach inwestycji w rozwoju testowanie pierwszy gotowy do produkcji seryjnej XERION z sześciocylindrowym silnikiem Caterpillar o mocy 250 KM i bezstopniową przekładnią HM08 firmy CLAAS zapoczątkował nowy segment produktów. Dzięki czterem obszarom do montażu i zabudowy dodatkowych narzędzi, ogromnej ładowności, obrotowej kabinie, dwóm osiom skrętnym z kołami napędowymi o tej samej wielkości oraz stałemu napędowi na wszystkie koła, XERION w wielu aspektach stał się od tej pory wyjątkowy. Czy to jako zwrotny samojezdny wóz asenizacyjny z chroniącym podłoże trybem psiego chodu, jako kompaktowy samojezdny kombajn do buraków, jako samojezdna kosiarka wielkopowierzchniowa z kombinacją potrójnych kosiarek do jazdy w tył lub jako wydajny agregat uprawowo-siewny z zamontowanym na maszynie zbiornikiem na materiał siewny – XERION stopniowo otwierał nowe pola zastosowań.

Wszechstronny, wydajny, mocny

Wraz z modelem XERION 3300 w 2004 roku nastąpiło przejście na przekładnie bezstopniowe ZF. Od tej pory XERION był również synonimem siły uciągu – w samą porę dla wchodzących wówczas na rynek ciężkich kultywatorów oraz krótkich bron talerzowych o dużej szerokości roboczej. Dzięki większej mocy silnika – zwłaszcza we wprowadzonym na rynek w 2007 roku modelu XERION 3800 o mocy 379 KM – oraz zaczepowi kulowemu za kabiną teraz możliwa była także praca z naczepami asenizacyjnymi o dużej objętości z zaczepem typu gęsia szyja. Jednocześnie paletę modeli uzupełnił wariant SADDLE TRAC z kabiną umieszczoną nad silnikiem.

W 2009 roku na targach Agritechnica została zaprezentowana seria dużych ciągników w postaci modeli XERION 4500 i XERION 5000 jako TRAC i TRAC VC z obrotową kabiną, które miały sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie mocy silnika i siły uciągu. Dwa flagowe modele z „inteligentnym zarządzaniem mocą” wykorzystywane są zazwyczaj do ciężkich i bardzo ciężkich prac pociągowych, ale też do użytku z narzędziami wykorzystującymi moc WOM montowanymi z tyłu, takimi jak rębaki do drewna, odśnieżarki czy mulczery.

W 2013 roku nastąpiła zmiana generacji, a dla rynków, gdzie obowiązują wyższe normy emisji spalin (HRC) przejście na silniki firmy Daimler Benz/MTU. Paleta modeli obejmowała wówczas ciągniki XERION 4000, XERION 4500 i XERION 5000. Od 2014 duże ciągniki po raz pierwszy stały się dostępne także w Ameryce Północnej, a podczas testu w Nebrasce w 2017 roku uzyskały rekordowe wyniki w klasie 450-500 KM pod względem wydajności, pracy na niskich obrotach, siły uciągu i wyciszenia kabiny.

W 2019 roku w ramach przejścia na normę emisji Stage V na rynki HRC wprowadzono nowe ciągniki XERION 4200, 4500 i 5000. Dwa najmocniejsze modele XERION od tej pory dostępne są także jako TRAC TS z czterema trójkątnymi gąsienicami.

W 2020 roku premiera ciągnika XERION na Nordschleife wywołała międzynarodową sensację: 24 sierpnia kierowca wyścigowy Christian Menzel pokonał legendarną pętlę o długości 20,6 km na torze Nürburgring w 25 minut i 50 sekund – jadąc do tyłu z obróconą kabiną. Wideo z tego wydarzenia ma na ten moment prawie 1 milion wyświetleń i stało się absolutnym hitem na kanale YouTube magazynu auto, motor und sport.

Limitowana jubileuszowa edycja

W ostatnich trzech latach sprzedaż ciągników XERION podwoiła się i dzisiaj nawet 400 modeli rocznie zjeżdża z linii montażowej, aby pokazać swoje możliwości w najróżniejszych zastosowaniach. Pracują one dla rolników i przedsiębiorstw usługowych w Europie, na bezkresnych czarnoziemach Kazachstanu, na preriach Ameryki Północnej, na gigantycznych farmach w Australii, we wschodzących gospodarstwach rolnych Azji, a nawet w Ameryce Południowej i RPA. Do dziś żaden inny ciągnik nie łączy tak doskonale wszechstronności, wydajności, ochrony gleby i mocy jak CLAAS XERION, co przekłada się także na duży popyt na maszyny używane.

Z okazji jubileuszu CLAAS produkuje na swoje główne rynki limitowaną edycję specjalną XERION o wyglądzie retro, opartym na kolorystyce pierwszego ciągnika XERION 2500 z 1997 roku. Ponadto wszystkie ciągniki XERION zbudowane od lipca 2022 do lipca 2023 otrzymają jubileuszowe oznakowanie na drzwiach kabiny.

Źródło: Claas