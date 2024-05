Claas Xerion 12. Liczy się nie tylko moc

Pod koniec ubiegłego tygodnia mieliśmy okazję uczestniczyć w ciekawej prezentacji najpotężniejszych ciągników ze stajni Claasa, czyli modeli serii Xerion i Axion, zorganizowanej w stadninie koni Salio Equisport Resort k. Strykowa.

Na parkur wyjechały trzy ciągniki serii, czyli Xerion 12.650, Xerion 5000 oraz Axion 960 Terra Trac, model znany z napędu gąsienicowego na tylnej osi. Jak zawsze to największe maszyny przyciągają ogromną uwagę i nie inaczej było tym razem, gdyż uwaga wszystkich skupiała się oczywiście na modelu Xerion 12.650, nowości zaprezentowanej kilka miesięcy temu, która została już nagrodzona wieloma wyróżnieniami.

W trakcie prezentacji, którą prowadzili Emil Kaźmierczak i Krzysztof Gomolla z firmy Claas, można było dowiedzieć się wielu ciekawostek odnośnie tego modelu, m.in. tego, że w ciągu sześciu lat przed oficjalną prezentacją nowej serii ciągników Claas Xerion 12 (modele 12.590 i 12.650), testowano je intensywnie na roli w Europie i Ameryce Północnej. Warte uwagi jest również to, że konstrukcja ciągnika kryje w sobie koncepcję niskiej prędkości obrotowej 2.0; solidną i łatwą w obsłudze przekładnię bezstopniową Cmatic; wydajną hydraulikę roboczą pracującą przy niskich obrotach silnika; przestronną kabinę z niezakłóconą widocznością na wszystkie strony i czteropunktową amortyzacją czy też opcję przeniesienia napędu przez wózki gąsienicowe Terra Trac.

Za osiągi w zakresie trakcji odpowiada dopracowana sztywna rama, dwie skrętne osie, skrzynia bezstopniowa Cmatic i dwa rodzaje podwozia. W Europie można zamówić ciągnik Xerion serii 12 tylko i wyłącznie na wózkach gąsienicowych Terra Trac, ze względu na szerokość maszyny.

Każdy wózek wyposażony jest w odrębny układ smarowania i układ tłumienia drgań. Do ciągników Xerion serii 12 dedykowane są do wyboru dwie o szerokości gąsienic: 914 mm lub 762 mm. W przypadku tej ostatniej wersji szerokość całego pojazdu utrzymuje się poniżej trzech metrów.

Co istotne, prędkość jazdy na podwoziu gąsienicowym to maks. 40 km/h przy 1400 obr./min., a ciągnikiem można sterować używając kierowania standardowego lub programu kierowania Dynamic Steering.

Kabina ciągnika jest największa na rynku, amortyzowana w czterech punktach, w pełni oszklona – z minimalnym udziałem słupków nośnych. Fotel operatora – pneumatycznie amortyzowany i wentylowany, z możliwością obrotu w prawo o 45 stopni. Wbudowane podłokietniki, monitory i wielofunkcyjny joystick Cmotion zapewniają doskonały komfort podczas wielogodzinnej intensywnej pracy.

W komplecie: podnóżki, podłokietniki, schowki, klimatyzacja, nagłośnienie i wygodny fotel dla pasażera, a wbudowany system Cemis 1200 steruje wszystkimi doczepianymi maszynami.

Maszynę zasila 6-cylindrowy silnik marki Mercedes-Benz. Już w dolnym zakresie prędkości obrotowej silnika w przypadku Xerion 12.650 do dyspozycji jest moment obrotowy 3100 Nm. Pełna moc silnika jest osiągana przy minimalnym zużyciu oleju napędowego i 1600 obrotach/min. Opcjonalne trzy pompy hydrauliczne tłoczą do 537 litrów na minutę.

Bezstopniowa przekładnia Cmatic zapewnia natomiast efektywność i ekonomikę pracy. Co bardzo ważne to to, że każdy fabrycznie nowy ciągnik Claas z przekładnią bezstopniową Cmatic jest objęty gwarancją Maxi Care Protect Cmatic na przekładnię bezstopniową na 5 lat lub 5000 godzin bez udziału własnego.

Bardzo istotnym elementem nowych ciągników Xerion jest również system telemetryczny Claas Machine Connect, który pozwala właścicielowi na kontrolę poziomu paliwa , lokalizacji, liczby godzin pracy i terminów przeglądów. Całość działa w czasie rzeczywistym.

Z kolei system Cemos podpowiada, jak najlepiej zbalastować i ustawić ciągnik do pracy z daną maszyną roboczą. Systemy elektroniczne sprzężone są z GPS Pilot i terminalem Cemis 1200. Elektroniczne wsparcie jest w stanie zdiagnozować podzespoły maszyny, zawiadamiając właściciela i pobliskiego dealera o konieczności serwisu czy ewentualnej wymianie konkretnej części.

Sama wymiana oleju silnikowego następuje rzadko, co 1000 godzin pracy. W osiach i rolkach olej wymienia się jeszcze rzadziej, co 2000 godzin pracy.