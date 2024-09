Claas widzi potencjał w dużych maszynach. 4-wirnikowa zgrabiarka Liner 4700

Podczas targów Agro Show 2024 w Bednarach trudno było znaleźć na stoisku firmy Claas małe maszyny. Dotyczyło to również linii zielonkowej, w ramach której pokazano m.in. 4-wirnikową zgrabiarkę Liner 4700 Trend, czyli maszynę bardzo wydajną, co nie było przypadkiem.

Liner 4700 Trend jest najmniejszą z serii czterowirnikowych zgrabiarek Claas i pomimo szerokości roboczej do 12,70 m producent zapewnia, że jest idealną kompaktową maszyną, dedykowaną również dla mniejszych gospodarstw. Pozwala szybko zebrać czystą zielonkę, pomagając rolnikowi elastyczniej reagować na wąskie okna pogodowe.

Decyzję o pokazaniu tej konkretnej maszyny tłumaczył obecny na stoisku Claasa Uli Nickola, kierownik oddziału i członek zarządu spółki Claas Saulgau GmbH, która zajmuje się maszynami zielonkowymi. Wyjaśnił on, że Claas idzie w kierunku większych maszyn, które są odpowiedzią na coraz krótsze okienka pogodowe, w których można zbierać dobrą jakościowo paszę, a do tego potrzebne są wydajne maszyny.

Nie sposób odmówić mu racji, gdyż wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w aktualnie w pogodzie. Z jednej strony afrykańskie upały wiosną i we wrześniu, duże deszcze latem i susza na przełomie sierpnia i września. Nasz klimat się zmienia, a rolnicy muszą się do niego dostosować. Przy wąskich oknach pogodowych utrzymanie jakości zbioru zielonki staje się coraz większym wyzwaniem.

Zebranie dobrej paszy zaczyna liczyć się już nie w dniach, ale w godzinach. Dlatego wśród producentów rolnych zauważalny jest trend w kierunku posiadania własnej maszyny, względnie zakupienia urządzenia większego niż wskazywałby potencjał danego gospodarstwa. Większa i szersza maszyna pozwala bowiem na zbiór dobrej paszy w krótszym czasie.

Wszystko zaczyna się od zębów

Claas podkreśla, że to zęby zgrabiarki mają bezpośrednią styczność z pokosem. Podwójnie wygięte zęby w zgrabiarkach tego producenta mają grubość 9,50 mm i są podniesione na dolnym końcu o 10 st. Ten kształt zapewnia czyste podbierane materiału i pasza przesuwa się wysoko na zębach, co zapewnia jej łagodny i wolny od zanieczyszczeń transport. O tym, że zęby są bardzo dopracowanym elementem technicznym dowodzi fakt, że firma ma je w swej niezmienionej ofercie od ponad 20 lat.

Przy torze pracy zębów ulokowano koła podwozia wirników. To rozwiązanie chroni darń, gdyż odległość pomiędzy czubkami zębów a podłożem jest zawsze stała. Efekt ten wzmacnia wydłużony rozstaw osi.

Dopracowany wirnik to dobre efekty zgrabiania

Sercem rodziny zgrabiarek Liner jest głowica wirnika. W niej znajduje się przekładnia pracująca w kąpieli olejowej, hermetycznie zamknięta. Mechanizm jest chroniony przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Nie wymaga konserwacji. Dzięki smarowaniu non-stop rolki sterujące i wszystkie ruchome elementy gwarantują maksymalną żywotność. Dźwigary zębów, zależnie od liczby, są ułożyskowane nawet potrójnie.

Tory krzywkowe wykonano z żeliwa sferoidalnego, które, co pokazały doświadczenia, wykazuje odporność na wszelkie obciążenia. Przez dużą średnicę i związane z tym łagodne wznoszenie rolek sterujących zminimalizowano siły kierowania. Dźwigary zębów poruszają się stabilnie bez zmęczenia materiału i zapewniają zawsze czyste zgrabianie. Układ przeniesienia napędu zgrabiarki Liner znajduje się na zewnątrz i jest łatwo dostępny. Za pośrednictwem inteligentnego przełożenia przekładnia rozdzielająca przekazuje moc do wirników. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać optymalną liczbę obrotów i minimalne zużycie paliwa. Bezpieczeństwo pracy zapewnia także dostępne seryjnie wolne koło oraz zabezpieczenie poszczególnych wirników.

Liner to także jednakowa liczba obrotów na wszystkich czterech wirnikach. To pozwala na czyste przekazywanie pakietów paszy z wirnika na wirnik. W efekcie LINER pozostawia równomierny, czysty pokos – ku zadowoleniu każdego operatora sieczkarni, który dzięki temu może idealnie wykorzystać moc swojej maszyny.

Praktyczne rozwiązania

Zgrabiarka Liner jest zabezpieczona przez ewentualną kolizją z przeszkodą. Za to odpowiada system Profix, chroniąc dźwigary zębów. W razie uderzenia dźwigary zginają się w przewidzianym miejscu i absorbują siłę uderzenia. To chroni głowicę zgrabiarki. Wygięte dźwigary można łatwo wymienić, a 20-rowkowe zazębienie zapewnia idealne osadzenie nowych dźwigarów bez luzów.

Na koniec dodajmy, że o wygodzie użytkowania decyduje też moment składania i rozkładania maszyny. Liner ma wbudowany tzw. efekt JET. Podczas podnoszenia najpierw unosi się przednia część wirnika. Przy opuszczaniu najpierw osadzana jest tylna, a następnie przednia część wirnika. Dzięki temu zęby nie wbijają się w glebę, a zebrany materiał pozostaje czysty.