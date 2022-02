Claas Trion po testach w Uniejowicach [video]

Seria kombajnów Trion, marki Claas została stworzona z myślą o różnych gospodarstwach, od małych rodzinnych po duże wielkoobszarowe oraz firmy usługowe. Dzięki swojemu wyposażeniu kombajn ten jesteśmy w stanie szybko dostosować do różnych potrzeb. W ostatnim czasie odwiedziliśmy gospodarstwo Pana Grzegorza Bardowskiego z Uniejowic, aby sprawdzić jak Trion sprawuje się w praktyce.

„Nasze gospodarstwo założył dziadek. Zaczynaliśmy od 7 hektarów, a obecnie mamy 130. Uprawiamy głównie pszenicę, rzepak, jęczmień browarny, kukurydze i buraki cukrowe” – przedstawia miejsce swojej pracy Grzegorz Bardowski. Przy tak zróżnicowanym gospodarstwie bardzo ważna jest uniwersalność maszyny. „To był jeden z celów projektowych przy tworzeniu serii Trion” – zauważa Andrzej Kulczyński, ekspert marki Claas – „Kombajn można skonfigurować na bardzo dużo sposobów, według potrzeb danego gospodarstwa. Może to być maszyna bardzo prosta, pod zboże, ale można również ją przygotować do kukurydzy, trawy czy soi. Dostępne są także różne systemy omłotowo-separujące oraz różne warianty podwozia w tym gąsienicowe.” – dodaje.

Przezbrajanie bez dodatkowych narzędzi

Podczas użytkowania modelu Claas Trion 660 wspomniana elastyczność szybkiego dostosowania do zbioru różnych rodzajów roślin nie uszła uwadze także właścicielowi gospodarstwa, który jako jedną z głównych zalet kombajnu wskazał łatwą adaptację ustawień do różnych potrzeb. Należy tutaj wspomnieć, że nowa seria została zaprojektowana tak by przezbrojenie do wykonania innych zadań było proste (odbywa się bez potrzeby użycia wielu narzędzi) i szybkie – mamy do dyspozycji wiele typów i szerokości przyrządów żniwnych do 12 m lub do 12 rzędów. „Kombajny Trion można łączyć z wieloma przyrządami roboczymi Claas” – omawia zalety Andrzej Kulczyński. Oprócz przyrządów żniwnych ze ślimakiem Cerio, dostępne są również przyrządy żniwne VARIO, przyrządy żniwne taśmowe Convio oraz przyrządy żniwne składane. W szczególności do zbioru upraw rosnących blisko podłoża, takich jak groch czy soja, do wyboru jest seria MAXLEX ze ślimakiem wciągającym oraz taśmowy Convio Flex, oba z elastycznym stołem. Z kolei do kukurydzy na ziarno można użyć zrywacze Corio i Corio Conspeed. „Ważne jest to, że dzięki automatycznemu rozpoznawaniu przyrządu roboczego Trion zawsze wie, jaki zespół żniwny jest zamontowany” – dodaje ekspert Claas.

Trudne warunki nie są problemem

We wcześniejszych testach, wyposażony w samoczynnie uczące się systemy wspomagania operatora w zbiorze plonów Trion pokazał wysoką wydajność w każdych warunkach. W Uniejowicach model 660 musiał zmierzyć się między innymi ze stanowiącą w opinii gospodarza spore wyzwanie kukurydzą, która w trakcie ostatnich tygodni została dość mocno uszkodzona przez wiatr czy zwierzynę. Efekty zbiorów bardzo pozytywnie zaskoczyły Pana Grzegorza. Trion osiągnął bardzo dobre rezultaty z małą ilością uszkodzonych ziaren i niskim poziomem strat. Jest to możliwe dzięki sprawdzonej technologii omłotu APS w połączeniu z systemem czyszczenia Jetstream, dużym zbiornikiem ziarna i wysoką prędkością wyładunku. Dodatkowo prosty, wydajny układ napędowy w połączeniu z inteligentną technologią silnika z systemem Dynamic Power zapewnia minimalne zużycie paliwa. „Każde pole, tak jak i gospodarstwo, jest inne. Systemy przepływu materiału maszyny Trion można precyzyjnie dostosować do łanów i rodzajów roślin. Dostępnych jest bardzo dużo opcji, począwszy od kanału wciągającego przez system omłotu i oddzielanie finalne aż po zarządzanie słomą.” – mówi Andrzej Kulczyński.

Obsługa i komfort bez kompromisów

Grzegorze Bardowski, który miał okazję pracować z Claasem Lexionem i Claasem Tucano, przy serii Trion zwrócił uwagę na dużą, przestronną i dobrze wyposażoną kabinę. Oferuje ona więcej miejsca zwłaszcza w obszarze głowy i stóp. Opcjonalnie może nowoczesną kabinę wyposażyć w obustronnie obracany o 30 stopni fotel skórzany, dla zapewnienia optymalnej pozycji siedzącej przez długi czas pracy. Dostępne są także podnóżki, które pozwalają operatorowi na zajęcie komfortowej pozycji siedzącej. Szyba przednia i boczne oraz węższe słupki zapewniają doskonałą widoczność na przyrząd roboczy i otoczenie. 12-calowy terminal CEBIS z wyświetlaczem HD o wysokiej rozdzielczości i dużym kontraście gwarantuje doskonałą czytelność w każdych warunkach pracy i oferuje trzy indywidualnie regulowane główne obszary wyświetlania. CEMOS DIALOG i CEMOS AUTOMATIC są teraz zintegrowane w terminalu CEBIS. Możliwa jest obsługa dotykowa lub za pomocą pokrętła/przycisku. Ponadto wszystkich ustawień zespołu młócącego i czyszczenia można dokonywać za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu znajdujących się w prawej części podłokietnika. Położenie terminala CEBIS i podłokietnika można ustawiać niezależnie od siebie do potrzeb operatora w celu zapewnienia optymalnej ergonomii. Dostępny joystick wielofunkcyjny CMOTION umożliwia operatorowi stałą kontrolę nad najważniejszymi funkcjami w celu szybkiego reagowania i może zapamiętać aż do siedmiu indywidualnych ustawień.

Przy pracy nocnej lub w trakcie zmiennych warunków pogodowych ważne jest także doświetlenie. Co było także jedną z pożądanych cech wskazanych przez właściciela gospodarstwa w Uniejowicach. Nowy Trion nie zwiódł i tutaj, jest bowiem wyposażony w pakiety oświetlenia LED.

„Kombajn jest bardzo dobrze przemyślany pod kątem obsługowym: bezpieczne stopnie, barierki, bardzo dobre oświetlenie serwisowe i punkty do smarowania wystawione w jedno miejsce” – podkreśla komfort obsługi Pan Bardowski. W modelu Trion na młocarni, po obu stronach maszyny znajdują się duże otwory konserwacyjne. Wokół skrzyni sitowej, rotorów i zbiornika ziarna znajduje się również wystarczająca ilość wolnego miejsca dla przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z czyszczeniem. „Nowa koncepcja konserwacji i dostępu oszczędza czas, który można efektywnie spędzić na polu.” – kwituje Andrzej Kulczyński z Claas.

Wrażenia z pracy Claas Trion 660 w Uniejowicach pokazały, że jest to kombajn kompaktowy, ale także wydajny. Odpowiadający na otaczające nas coraz to bardziej zmienne warunki, krótkie okna pogodowe i zachowujący przy tym wysoką jakość ziarna. „Myślę, że ta maszyna to ogromny skok w kombajnach klasy średniej (…) Całkowicie zgadzam się, że Trion pasuje do mojego gospodarstwa” – powiedział Grzegorz Bardowski.