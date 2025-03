Claas świętuje wyprodukowanie 250-tysięcznej kosiarki, bo o Disco wie wszystko

Niemiecki producent maszyn rolniczych Claas osiągnął ważny kamień milowy – w fabryce w Bad Saulgau w południowych Niemczech powstała 250-tysięczna kosiarka. To potwierdza pozycję firmy jako jednego z wiodących dostawców nowoczesnych technologii do profesjonalnego zbioru pasz.

Claas od kilkudziesięciu lat rozwija segment maszyn zielonkowych, oferując innowacyjne rozwiązania dla rolników zajmujących się zbiorami pasz. Firma dostarcza szeroki asortyment urządzeń, takich jak: kosiarki, prasy belujące, prasy kostkujące, sieczkarnie oraz przetrząsacze i zgrabiarki.

Innowacyjne podejście do projektowania maszyn oraz zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że urządzenia CLAAS są jednymi z najbardziej wydajnych i niezawodnych na rynku. Potwierdzają to nie tylko badania, ale także sam rynek i to nie tylko w Niemczech.

Jednym z flagowych produktów firmy są sieczkarnie samojezdne serii Jaguar, które od lat wyznaczają standardy w precyzyjnym zbiorze pasz. Claas rozwija również segment pras Rollant i Variant, które zapewniają wysoką jakość formowania kostek i bel przy zachowaniu maksymalnej wydajności.

Nowa generacja kosiarek czołowych Claas

Tuż przed tym wydarzeniem Claas wprowadził na rynek nową generację kosiarek czołowych. Modele FRC zostały opcjonalnie wyposażone w napęd dwuwalcowy oraz nową konstrukcję, co poprawia efektywność pracy i jakość koszenia. Nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają na lepsze dostosowanie maszyn do zmiennych warunków terenowych. Nowa generacja kosiarek zapewnia także większy komfort obsługi oraz wydłużoną żywotność komponentów tych maszyn.

Rodzaje kosiarek dyskowych Claas

Claas oferuje szeroką gamę kosiarek dyskowych pod marką Disco, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników, co zapewniają systemy zastosowane w tych kosiarkach:

– Disco Duo – zapewniająca większą kontrolę i precyzję koszenia.

– Disco AutoSwather – przeznaczone do zbioru biomasy, wyposażone w funkcję składania pokosów, ułatwiającą dalszą obróbkę materiału.

– Disco Business – wielkopowierzchniowe modele z hydrauliką roboczą Load Sensing oraz licznymi funkcjami zwiększającymi wydajność pracy.

– Disco Contour i Trend – system Active Float oraz belka tnąca Max Cut gwarantują precyzyjne i czyste cięcie w różnych warunkach polowych.

Inwestycje w rozwój maszyn zielonkowych Claas

Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, Claas przeznaczył 50 mln euro na rozbudowę centrum logistycznego oraz dodatkowe powierzchnie montażowe w Bad Saulgau. Inwestycje te pozwoliły na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz dalszy rozwój technologii kosiarek.

Modernizacja zakładu obejmowała także wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania produkcją oraz zwiększenie poziomu automatyzacji procesów montażowych. Dzięki temu fabryka może szybciej reagować na potrzeby rynku oraz oferować jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania dla rolników.

Fabryka w Bad Saulgau – centrum produkcji maszyn zielonkowych

Zakład produkcyjny w Bad Saulgau to jedno z najnowocześniejszych centrów produkcyjnych Claas, specjalizujące się w maszynach zielonkowych. Fabryka zatrudnia około 800 osób i prowadzi testy swoich produktów przez cały rok, co gwarantuje ich niezawodność i dostosowanie do zróżnicowanych warunków pracy.

W zakładzie w Bad Saulgau produkowane są nie tylko kosiarki, ale także inne maszyny zielonkowe, takie jak zgrabiarki i przetrząsacze. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój, Claas stale wprowadza nowe technologie, które zwiększają efektywność i trwałość swoich produktów.

Centrum badawcze w Bad Saulgau testuje nowe rozwiązania w rzeczywistych warunkach polowych, co pozwala na opracowanie maszyn jeszcze lepiej dostosowanych do potrzeb rolników.

Dzięki ciągłym inwestycjom i innowacyjnym rozwiązaniom CLAAS umacnia swoją pozycję lidera w branży maszyn rolniczych, oferując nowoczesne i wydajne technologie dla rolników na całym świecie.

