Claas stawia na ciągniki autonomiczne

CLAAS uczestniczy w rundzie finansowania holenderskiego startupu AgXeed B.V., rozszerzając w ten sposób swoje udziały. Ponadto nawiązano pierwszą współpracę w zakresie dystrybucji i serwisu z niemiecką spółką CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH z siedzibą w Herzebrock-Clarholz.

Po pierwszych udanych wspólnych projektach CLAAS zacieśnia współpracę z holenderskim startupem AgXeed w zakresie rozwoju i komercjalizacji autonomicznych maszyn rolniczych. W tym celu firma CLAAS za pośrednictwem Seed Green Innovations GmbH uczestniczyła w rundzie finansowania wraz z inwestorami venture capital Amathaon Capital z Monachium oraz spółką Grupy AMAZONE z Hasbergen-Gaste. Seed Green Innovations GmbH jako spółka inwestycyjna Grupy CLAAS wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa, które chcą odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości rolnictwa i umożliwia im dostęp do struktur sprzedaży i serwisu firmy CLAAS.

Współpraca między CLAAS i AgXeed rozpoczęła się po pierwszej inwestycji wiosną 2021 r. i od tego czasu jest stale rozwijana. Poprzez kolejną inwestycję CLAAS zapewni sobie dalszy dostęp do innowacyjnych technologii w zakresie autonomicznych maszyn rolniczych. Jednocześnie AgXeed korzysta z międzynarodowej sieci i kompetencji Grupy CLAAS w wielu obszarach, od rozwoju po sprzedaż i serwis.

Holenderski startup AgXeed B.V. oferuje inteligentny, zrównoważony i w pełni autonomiczny system zarządzania ze skalowalnym sprzętem, narzędziami do wirtualnego planowania i kompleksowymi modelami danych, dzięki czemu zalicza się obecnie do wiodących firm w tej dziedzinie w Europie. Po zaprezentowanej w 2020 r. wersji gąsienicowej o mocy 115 kW, w 2021 r. powstał trójkołowy AgBot na potrzeby upraw owoców i winorośli, a ostatnio czterokołowy AgBot – oba o mocy 55 kW. Wszystkie pojazdy mają napęd spalinowo-elektryczny. Wspólnie z firmą CLAAS i innymi partnerami, Amazone i Amathaon, AgXeed zamierza w najbliższych latach jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój wydajnych i kompleksowych rozwiązań w zakresie procesów rolniczych.

CLAAS Vertriebsgesellschaft rozpoczyna działalność sprzedażową i serwisową

Od lata 2022 r. wybrani dealerzy CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH (CVG) w Niemczech i Szwajcarii staną się partnerami dystrybucyjnymi i serwisowymi AgXeed. „Wraz z naszymi wybranymi dealerami gwarantujemy najwyższy poziom profesjonalizmu, bliski kontakt z klientem i ogromne doświadczenie w zakresie doradztwa i serwisu” – wyjaśnia dr Benjamin Schutte, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i serwisu CVG. „W szczególności autonomiczna technika rolnicza wymaga tutaj kompleksowego podejścia. Serwis obejmuje nie tylko prace naprawcze i konserwacyjne, ale także kompleksowe doradztwo i analizę gospodarstw rolniczych na początkowym etapie aż do pełnego wdrożenia z autonomicznych systemów od AgXeed.” Współpraca z AgXeed pozwala sieci dealerskiej CLAAS włączyć produkty AgXeed do swojej oferty oraz zdobyć doświadczenia w zakresie napędów elektrycznych i wymagań serwisowych maszyn autonomicznych. Oprócz sprzedaży AgBotów oferowane będą także modele na wynajem, które mają ułatwić klientom rozpoczęcie pracy z autonomiczną techniką rolniczą i umożliwić przeprowadzenie szczegółowych testów w ich własnych gospodarstwach. W tym celu spółka CVG dodała już dwa AgBoty do swojej oferty maszyn na wynajem FIRST CLAAS RENTAL.

Źródło: Claas