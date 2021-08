Claas rozszerza gamę ładowarek Torion o modele 1511 P, 1913 oraz 2014

Producent z Harsewinkel rozszerzył niedawno swoją serię ładowarek Torion o nowe modele, które dedykuje m. in. do prac przy formowaniu pryzm czy zwożeniu kostek słomy.

Seria średnia w ofercie ładowarek kołowych Torion składała się dotychczas z trzech modeli. W nowym modelu Torion 1511 P „P” oznacza „Power”, czyli moc, ponieważ oprócz większej mocy silnika i większego momentu obrotowego maszyna ta oferuje również mocniejszy napęd jezdny, zapewniający odczuwalnie większą dynamikę jazdy. Dzięki temu jak zapewnia producent model ten bardzo dobrze nadaje się do pracy w silosie i do przeładunku balotów słomy.

Sześciocylindrowy silnik DPS o pojemności 6,8 l, spełniający normę emisji spalin Stage V, w nowej ładowarce kołowej Torion przy prędkości nominalnej generuje 168 kW/228 KM, czyli dokładnie o 40 KM więcej niż w modelu Torion 1511. Maksymalny moment obrotowy 900 Nm przy 1600 obr./min zapewnia odpowiednie rezerwy mocy. Ładowarka pracuje przy tym niezwykle wydajnie, do czego przyczynia się funkcja Dynamic Cooling z regulacją wentylatora w zależności od zapotrzebowania w zakresie od 100 do 1050 obr./min. Przedział czasowy dla standardowej funkcji zmiany kierunku obrotów wentylatora można ustawić na terminalu obsługowym.

Dodatkową dynamikę Torion 1511 P uzyskuje dzięki pompie napędu jezdnego Varipower, której pojemność została zwiększona do 145 cm3. W ten sposób pozwala ona osiągać prędkość maksymalną przy oszczędnej i cichej pracy silnika z prędkością 1800 obrotów. Dla porównania: Torion 1511 ma pompę hydrauliczną o pojemności 105 cm3.

Bardzo dobrą trakcję nawet w trudnych warunkach zapewniać mają duże koła o rozmiarze 750/65 R26 oraz dwie osie napędowe z samoblokującymi mechanizmami różnicowymi o wartości blokowania 45 proc.. Błotniki kół przednich można bezstopniowo przesuwać do wewnątrz nawet o 10 cm, co zapewnia optymalny widok na zewnętrzne krawędzie kół przednich podczas pracy przy ścianach pryzmy. Zapobiega to również uszkodzeniu błotników.

Podobnie jak trzy pozostałe ładowarki serii średniej Torion, również model Torion 1511 P można zamówić z kinematyką typu P lub Z i amortyzacją wstrząsów. Opcjonalny wysięgnik podnoszący High-Lift umożliwia podwyższenie punktu obrotu łyżki z 3,93 m do 4,51 m. Funkcje automatyczne, takie jak programowalny powrót łyżki Smart Loading lub ograniczenie wysokości podnoszenia i głębokości opuszczania, ułatwiają obsługę i zwiększają wydajność przeładunku.

Maksymalne dostępne natężenie przepływu hydrauliki roboczej Load Sensing w ładowarce Torion 1511 P wynosi 228 l/min, czyli o 58 l/min więcej niż w modelu Torion 1511, przy czym szybkość reakcji poszczególnych funkcji hydraulicznych można indywidualnie regulować z kabiny. Trzeci i czwarty obwód hydrauliki mają do dyspozycji natężenie przepływu do 126 l/min przy ciśnieniu 200 barów.

Również pozostałe modele Torion z serii średniej – 1177, 1410 i 1511 – w 2022 r. otrzymają nowe możliwości wyposażenia i funkcje. Jedną z głównych nowości jest układ kierowania joystickiem, który jest dostępny jako dodatek do kierownicy i podczas pracy może być używany zamiast niej. W kabinie, w prawym podłokietniku, znajdziemy nowy panel obsługowy, a promień krzywizny szyby przedniej został zmniejszony w celu zapewnienia niezakłóconej widoczności do przodu. Jedną z nadal dostępnych możliwości jest dynamiczne przełożenie układu kierowniczego.

Opcjonalnie oferowany jest nowy, zintegrowany i wysoce dokładny system ważenia, a także układ monitorowania ciśnienia w oponach w terminalu. Rura wydechowa może być wykonana z odpornej na korozję stali szlachetnej.

Za dopłatą w dachu kabiny może zostać zamontowanych do 10 reflektorów roboczych LED, które stanowią uzupełnienie dla 2 reflektorów głównych LED z bocznymi reflektorami dodatkowymi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy do tyłu można wybierać spośród różnych elementów wyposażenia, takich jak tylna kamera, akustyczne sygnalizatory ostrzegawcze lub światła ostrzegawcze błyskowe (do wyboru także halogenowe lub LED).

Jeśli chodzi o duże pojemności łyżki, duże siły udźwigu i wysokości przeładunku, flagowe modele 1812 i 1914 w serii Torion dotychczas nie miały sobie równych. Obie ładowarki kołowe dla rolnictwa zostają teraz zastąpione przez dwa nowe modele z nowo zaprojektowanym przodem pojazdu i ramieniem w celu zapewnienia większej wysokości i szybkości przeładunku.

Modele Torion 1913 i 2014 wyróżniają się wizualnie wydłużonym o 10 cm rozstawem osi. Przyczyna tego stanu rzeczy staje się oczywista po bliższym przyjrzeniu się: dzięki nowo zaprojektowanym przodom pojazdów i ramionom zwiększona została wysokość i szybkość przeładunku. Wysokość punktu obrotu łyżki dzięki dłuższym ramionom zarówno dla kinematyki rolniczej, jak dla i typu Z wynosi teraz 4,15 m – czyli o 23,5 cm więcej. Dzięki nowej kinematyce Z-HL High-Lift wysokość przeładunku 4,70 m można teraz uzyskać również z kinematyką typu Z. Umożliwia to bezpieczny załadunek nawet najwyższych przyczep. Siły zrywające i ciężary wywracające zostały podwyższone odpowiednio do 165 kN i 12,5 t (Torion 1913) oraz 175 kN i 13,75 t (Torion 2014). Obok zwiększonego rozstawu osi optymalną równowagę i maksymalną stabilność także przy dużym obciążeniu zapewnia zwiększona masa robocza wynosząca 18,5 t (Torion 1913) oraz 19,6 t (Torion 2014). Maksymalna wydajność hydrauliki została zwiększona z 234 l/min do 290 l/min, co pozwala na szybsze cykle załadunku.

Odpowiednio do zwiększonych sił udźwigu i ciężarów moc silnika została dostosowana tak, aby nadal gwarantować szybkie i dynamiczne cykle ładowania. Torion 1913 z czterocylindrowym silnikiem Liebherr o pojemności skokowej 7,01 l generuje teraz 163 kW/222 KM, a Torion 2014 o pojemności 7,96 l osiąga moc 183 kW/249 KM. Dzięki koncepcji niskich obrotów maksymalną moc uzyskuje się już przy prędkości 1150 obr./min, a maksymalny moment obrotowy – już przy 1100 obr./min.