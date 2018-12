CLAAS podnosi rentowność i odnotowuje wzrost obrotów

CLAAS, jeden z czołowych producentów maszyn rolniczych na rynku międzynarodowym, podwyższył obroty do 3,889 miliarda euro (3,761 mld euro w roku ubiegłym) i ustalił tym samym nowy rekord. Zysk przed opodatkowaniem wyraźnie wzrósł – do poziomu 226 milionów euro (184 mln euro w roku ubiegłym).

„Udało nam się utrzymać trend wzrostu w nieprzewidywalnym środowisku rynkowym, a nasza rentowność jeszcze bardziej się podniosła. Silne impulsy nadeszły przede wszystkim z Niemiec i Europy Zachodniej” – powiedział Hermann Lohbeck, rzecznik kierownictwa koncernu CLAAS.

Według szacunków stowarzyszeń branżowych ogólnoświatowy rynek profesjonalnych maszyn rolniczych rozwijał się w tym roku stabilnie. Na tym tle CLAAS znacznie podniósł obroty w kluczowych krajach, takich jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. W Europie Wschodniej w ramach niektórych projektów osiągnięto trochę niższe obroty. Jeżeli chodzi o kraje spoza Europy, wyłania się niejednolity obraz: obroty w Ameryce Północnej w walucie lokalnej rosną, podczas gdy Chiny odnotowują spadek spowodowany niepewną sytuacją na rynku.

Nakłady na badania i rozwój na rekordowym poziomie

Inwestycje w badania i rozwój osiągnęły rekordowo wysoki poziom 233 milionów euro (w roku ubiegłym: 217 mln euro) i zostały podwojone w ciągu ostatniej dekady. CLAAS jako pierwszy producent wprowadził sieczkarnię polową ze zintegrowanym napędem gąsienicowym – nowy model JAGUAR 960 TERRA TRAC. Nowa, wyróżniona nagrodami koncepcja zapewnia najwyższy poziom ochrony podłoża niezależnie od panujących warunków. JAGUAR został udoskonalony dzięki nowym przystawkom do kukurydzy ORBIS zapewniającym optymalny przepływ materiału. Nowa generacja kombajnów TUCANO weszła na rynek z rozszerzoną paletą modeli. Po raz pierwszy w tej serii dostępne są modele niwelujące nachylenie zbocza wynoszące nawet do 18%. Ważne innowacje pojawiły się również w dziedzinie zbioru pasz: oprócz zaprojektowanej na nowo prasy zwijającej ROLLANT 540 na rynek weszła również kosiarka czołowa DISCO MOVE z najlepszym na rynku dopasowaniem do podłoża.

Wyraźny wzrost inwestycji w środki trwałe

CLAAS inwestuje nie tylko w nowe produkty, lecz również w środowisko pracy sprzyjające innowacyjności. Znacznie wzrosły inwestycje w zakresie środków trwałych. Rozpoczęta modernizacja głównej linii montażowej w zakładach w Le Mans to wyraźny sygnał, że przedsiębiorstwo stawia na rozwój. W dalszym ciągu rozbudowywany jest również dział serwisu i części zamiennych. W tym celu w Hamm powstaje nowy magazyn wysokiego składowania, dzięki któremu liczba miejsc paletowych podwoi się aż do 58 000. W rodzimym zakładzie w Harsewinkel udało się ukończyć nowe centrum testów i badań nad komponentami maszyn. Ponadto poczyniono większe inwestycje w nowe centrale dystrybucyjne w Wielkiej Brytanii i Francji.

Nieznaczny wzrost globalnej liczby pracowników

Liczba pracowników na całym świecie nieznacznie wzrosła i na dzień 30 września 2018 roku wynosi 11 132 osoby (w roku ubiegłym: 10 961). Podobny trend widoczny jest w Niemczech. Na koniec roku gospodarczego w Niemczech zatrudnionych było 5295 pracowników (w roku ubiegłym 5100). Liczba uczniów odbywających praktykę zawodową wzrosła w 2018 roku do 714 osób (w roku ubiegłym: 677).

Perspektywy

W bieżącym roku gospodarczym 2019 mimo niepewnej sytuacji w niektórych regionach CLAAS spodziewa się stabilnego rozwoju na światowych rynkach agrotechnicznych. Jednym z impulsów napędzających pozostaje nadal rosnący popyt na profesjonalne maszyny rolnicze. Ogólne ryzyka związane są przede wszystkim z globalnymi konfliktami handlowymi, które obejmują również produkty rolne. Na podstawie tej prognozy rynkowej CLAAS spodziewa się w bieżącym roku gospodarczym niewielkiego wzrostu obrotów w porównaniu z rokiem poprzednim oraz stabilnego poziomu zysku przed opodatkowaniem.

