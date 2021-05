Claas otwiera zmodernizowaną fabrykę w Le Mans

Claas po trzyletniej fazie przebudowy w Le Mans we Francji oficjalnie uruchomił swoją fabrykę ciągników, czyli „fabrykę przyszłości” ciągników. Dzięki intensywnemu wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych produkcja w fabryce będzie wyznaczać nowe standardy.

W 2017 roku Claas dał zielone światło dla kolejnej dużej inwestycji w Le Mans. Kwotę 40 milionów euro zainwestowano przede wszystkim w kompletną modernizację linii montażowej i cyfrową transformację zakładu. Tym samym łączna wartość inwestycji w fabrykę w Le Mans, centrum rozwojowe w Vélizy i centrum testowania i walidacji w Trangé od momentu przejęcia Renault Agriculture w 2003 roku wynosi już około 80 milionów euro.

– Nasz zmodernizowany zakład w Le Mans wyznacza nowe standardy w produkcji wysokiej jakości ciągników połączonych w sieć. W ten sposób tworzymy przełomową podstawę dla naszego dalszego globalnego rozwoju – mówi Thomas Böck, dyrektor generalny Claas. W 2019 roku modernizacja została już nagrodzona we Francji jako flagowy projekt w branży oraz „Przemysł Przyszłości”.

Początek cyfrowej ery

Modernizacja zakładu stwarza zupełnie nowe możliwości produkcji coraz bardziej zaawansowanych i indywidualnie skonfigurowanych ciągników. W tym celu na nowo przemyślano wiele złożonych procesów, zwłaszcza w obszarze logistyki wewnętrznej. Zastosowanie najnowszych technologii wirtualnej rzeczywistości umożliwiło cyfrową symulację wszystkich procesów już na etapie planowania fabryki, i to nawet dla modeli ciągników, których produkcja jeszcze się nie rozpoczęła. Za pomocą animacji 3D i okularów VR odtworzono całą gamę scenariuszy, aby przejść przez wszystkie etapy montażu – od układu napędowego aż do gotowego i przetestowanego ciągnika. Dzięki temu na wczesnym etapie zidentyfikowano również konieczne zmiany strukturalne. Ważnym czynnikiem w automatyzacji produkcji było wprowadzenie tzw. Automatycznie Sterowanych Pojazdów (ang. Automated Guided Vehicles, AGV).

Czterdzieści tego rodzaju autonomicznych pojazdów transportowych w pełni automatycznie i bez udziału kierowcy przewozi ciągniki od pierwszego do ostatniego stanowiska montażowego i może przemieszczać ładunki o masie do 20 ton. Pojazdy te zapewniają zatem wystarczającą nośność nie tylko dla aktualnych serii, ale także dla przyszłych, jeszcze mocniejszych modeli. W przyszłości w ten sposób ma być produkowanych nawet 60 ciągników dziennie. Szacunkowo oznacza to przyszłą roczną zdolność produkcyjną na poziomie 13 000 ciągników zamiast obecnej, wynoszącej około 10 000 egzemplarzy.

Najnowocześniejsze stanowiska pracy

Gruntowna przebudowa zakładu to duża korzyść również dla pracowników. Dzięki nowej infrastrukturze logistycznej mają oni znacznie więcej miejsca na ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach montażowych – na taśmę dostarczane są bowiem tylko te części, które są potrzebne natychmiast. Na niektórych stanowiskach pracownicy mają możliwość łatwiejszej komunikacji za pomocą zestawów słuchawkowych. Ponadto jasne kolory w połączeniu z najnowszą technologią oświetlenia LED zapewniają sprzyjającą skupieniu i przyjemną atmosferę pracy w warunkach zbliżonych do światła dziennego.

– Przy projektowaniu nowego zakładu produkcyjnego poza wydajnością skupiliśmy się przede wszystkim na warunkach pracy – wyjaśnia dr Martin von Hoyningen-Huene, kierownik Działu Ciągników i członek Zarządu Claas.

– Udało nam się znacznie rozwinąć procesy i ergonomię, co zwiększa zarówno motywację, jak i koncentrację naszych pracowników. Wraz z nową logistyką stanowi to podstawowy element produkcji ciągników według najwyższych standardów jakości – dodaje von Hoyningen-Huene.

Obecnie w Le Mans produkowanych jest pięć serii ciągników o mocy od 75 do 460 KM. Razem z centrum rozwojowym w Vélizy pod Paryżem oraz centrum testowania i walidacji w Trangé Claas zatrudnia w zakładach w Le Mans około 1000 pracowników. Zakłady te ściśle współpracują z innymi centrami rozwojowymi i fabrykami – w Niemczech na przykład z Claas E-Systems w Dissen lub z Claas Industrietechnik w Paderborn, gdzie budowane są napędy Terra Trac dla ciągników Axion 900 Terra Trac oraz przekładnie bezstopniowe z rozdziałem mocy dla serii Arion 500 i Arion 600.

Dodając do tego otwarte w tym samym czasie nowe centrum technologiczne w Ymeray koło Chartres, Claas jeszcze bardziej wzmacnia swoją obecność we Francji, która jest największym producentem rolnym w Unii Europejskiej. W Metz już od 1958 roku Claas produkuje prasy dla rolnictwa i zatrudnia obecnie we Francji ponad 2200 pracowników.

Cyfrowa kampania odliczania dla Le Mans

Już w marcu kampania wideo w mediach społecznościowych rozpoczęła odliczanie do uroczystego ponownego otwarcia zakładu w Le Mans. W 12 klipach wideo pod hasłem „Countdown Le Mans” przedstawiono historię fabryki, najważniejsze kamienie milowe i najbardziej znaczące innowacje. Serial fimowy dostępny jest na kanale youtube Claas pod poniższym linkiem.

Źródło: Claas