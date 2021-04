Claas: Nagroda Dealer Roku 2021 trafiła do firmy AgroAs

Rokrocznie Firma Claas honoruje swoich najlepszych dealerów nagrodą Dealera roku. O przyznaniu nagrody decyduje wynik badania poziomu zadowolenia klientów marki Claas , czyli kryterium, które jest najtrudniejsze do spełnienia, a zarazem najbardziej satysfakcjonujące.

Badanie, które przeprowadzane jest corocznie, polega na telefonicznej ankiecie, podczas której sprawdzane jest zadowolenie ponad 1 400 klientów, którzy zakupili maszynę Claas w ostatnich dwóch sezonach. Ankieta podzielona jest na kilka obszarów: zadowolenie z doradztwa przy sprzedaży, zadowolenie z usług serwisowych, a także zadowolenie z zaopatrzenia w części zamienne.

W każdej z tych obszarów klienci odpowiadają na liczne zagadnienia, pomagające uzyskać jak najdokładniejszy pomiar. Osobnym blokiem pytań są zaś kwestie dotyczące aspektu zadowolenia z maszyn. Pomiar prowadzony jest w prostej pięciostopniowej skali ocen, gdzie: 1 to najgorsza ocena, 5 – ocena najlepsza. Oceny są bardzo obiektywne, ponieważ przyznawane są bezpośrednio przez klienta, a grupa ankietowanych jest odpowiednio duża, co pozwala ograniczyć do minimum błędy statystyczne.

W tym roku Claas Polska uhonorował trzech dealerów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w badaniu:

AGROAS sp. z o.o. sp. k. AGRO SZNAJDER sp. z o.o. PTH ROLTEX sp. z o.o.

Należy podkreślić, że średnie oceny wszystkich dealerów marki Claas w Polsce znajdowały się w zakresie 4,2 – 4,4, co oznacza, że każdy z dealerów Claas jest wysoko oceniany przez klientów. Dodatkowo warto podkreślić, że oceny klientów są wyższe w porównaniu do ocen z roku ubiegłego. Potwierdza to systematyczny wzrost jakości obsługi Klientów przez Dealerów Claas . Wyniki badania pokazały także, że wzrosła liczba klientów, którzy zarekomendowaliby innym współpracę ze swoim Dealerem Claas.

– Dzięki tak szerokiemu badaniu jesteśmy w stanie ocenić prawie każdy aspekt Dealera i naszej działalności oraz wspólnie z dealerem podjąć działania, mające na celu stałe podwyższenie jakości świadczonych usług – podsumowuje Dominik Ratajczak Kierownik Rozwoju Sieci Dealerskiej Claas Polska.

Źródło: Claas