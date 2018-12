CLAAS JAGUAR 960 TERRA TRAC

CLAAS jako pierwszy producent wprowadza wraz z nowym modelem JAGUAR 960 TERRA TRAC sieczkarnię polową z fabrycznie zintegrowanym napędem. Nowa koncepcja zapewnia najwyższy poziom ochrony podłoża niezależnie od panujących warunków. Inteligentny system ochrony na nawrotach zapobiega powstawaniu bruzd w użytkach zielonych i umożliwia stosowanie urządzenia przez cały rok.

Ochrona podłoża – również dla użytków zielonych

Nowy JAGUAR 960 TERRA TRAC wyznacza nowe standardy w kwestii ochrony podłoża. Badania przeprowadzone w Wyższej Szkole Zawodowej w Kilonii potwierdziły, że już zastosowanie napędu o najmniejszej szerokości gąsienic wynoszącej 635 mm zapewnia ponad dwukrotnie większą powierzchnię styku przekraczającą 1,3 m2 w porównaniu z ogumieniem w rozmiarze 800. W połączeniu z również dostępnym fabrycznie systemem kontroli ciśnienia w oponach tylnej osi JAGUAR 960 TERRA TRAC zapewnia najwyższy poziom ochrony gleby. W przypadku trudnych warunków i wilgoci panującej przy zbiorach mniej zapada się on w podłoże. Ułatwia to też pracę innym sprzętom wspomagającym zbiory. Dostępne są również dwie dodatkowe wersje gąsienic o szerokości 735 mm i 890 mm.

Na użytkach zielonych zastosowanie ma system ochrony na nawrotach napędu TERRA TRAC. Podczas pokonywania zakrętów rolki podporowe dociskają się hydraulicznie do dołu, przednia rolka napędowa podnosi się, a powierzchnia styku ulega zmniejszeniu o około jedną trzecią. Pozwala to w widoczny sposób ograniczyć szkody w darni powstające w efekcie ścinania przy nawracaniu. Pomiary wykonane przez Wyższą Szkołę Zawodową w Kilonii wykazały, że nacisk na podłoże przy dociśniętych rolkach podporowych pozostaje poniżej poziomu maszyny kołowej.

Perfekcyjnie zintegrowany i wąski na drodze

Wieloletnie doświadczenia firmy CLAAS z napędem TERRA TRAC sprawiają, że technika ta jest perfekcyjnie zintegrowana w nowym modelu JAGUAR. Podwozie maszyny zostało w tym celu przedłużone o metr. Zawieszenie wahliwe umożliwia użytkowanie również w najtrudniejszych warunkach. Napęd może oscylować o 10° do góry i 13° w dół przy zastosowaniu stabilnego ogranicznika.

JAGUAR 960 TERRA TRAC wyznacza nowe standardy również na drodze. Przy taśmie gąsienic o szerokości 635 mm nie przekracza on całkowitej szerokości 3 m i tym samym może być bez problemu dopuszczony do ruchu drogowego. W przypadku szerokiej gąsienicy 890 mm maszyna nie przekracza szerokości 3,5 m. Amortyzowany napęd dopuszcza prędkość maksymalną do 40 km/h i zapewnia najwyższy komfort jazdy.

Przedłużony rozstaw osi prowadzi do znacznego powiększenia przestrzeni do konserwacji i pozwala zapewnić dobry dostęp przez klapy konserwacyjne nad gąsienicami. Przykładowo rozbudowa zgniatacza ziaren jest bardzo prosta w wykonaniu nad prawą gąsienicą.

Optymalny przepływ materiału i innowacyjne funkcje automatyczne

W modelu JAGUAR 960 TERRA TRAC zastosowano sprawdzoną technologię rozdrabniania serii 900. Regulowany płynnie napęd przyrządów roboczych jest urządzeniem typowo hydrostatycznym i umożliwia wydajne przeniesienie sił przy zmiennej prędkości obrotowej. W przypadku zmiany długości cięcia system automatycznie dopasowuje prędkość obrotową przyrządu. W efekcie uzyskuje się równomierny przepływ materiału i dobrą jakość sieczki na stałym, wysokim poziomie.

Po ustawianiu stalnica jest blokowana hydraulicznie, dzięki czemu pozostaje stabilna w wybranej pozycji. To zapewnia stałą, wysoką jakość cięcia. Dodatkowo maszyna jest wyposażona w automatycznie regulowane dno bębna. Dno bębna jest regulowane automatycznie wraz ze stalnicą. Dzięki temu odstęp między dnem bębna a nożami tnącymi jest stały, co zapewnia równomierny przepływ materiału niezależnie od stanu noży. To z kolei redukuje zużycie paliwa i noży.

System CLAAS AUTO FILL do załadunku bocznego sieczki minimalizuje straty w procesie przeładunku, znacznie odciążając operatorów sieczkarni i pojazdu transportującego sieczkę. Wysokiej rozdzielczości kamera przy tunelu wyrzutowym stale rejestruje podczas jazdy obrys przyczepy i automatycznie dopasowuje do nich, jak i do stanu załadunku kierunek wyrzutu sieczki. Nowością jest wspomaganie przy załadunku z tyłu, które ma zastosowanie w przypadku rozpoczynania pracy na polu lub rozdzielania powierzchni zbioru.

TERRA TRAC – 30 lat ochrony podłoża

Zagęszczenie gleby zmniejsza plony, a jego poprawa wymaga ogromnego wysiłku. CLAAS przykłada dużą wagę do ochrony podłoża już na etapie projektowania maszyn. Już 30 lat temu firma przedstawiła pierwszy seryjnie produkowany kombajn na gumowych gąsienicach. Koncepcja TERRA TRAC pojawiła się klika lat później w formie zbliżonej do dzisiejszej. Od tego czasu firma CLAAS stale rozwijała napędy kombajnu zbożowego LEXION. Zalety rozwiązania w przypadku kombajnów:

• nacisk na podłoże mniejszy o 66% w porównaniu do maszyn kołowych

• Prędkość do 40 km/h przy szerokości transportowej dopuszczonej przez niemieckie prawo o ruchu drogowym

• wysoki komfort jazdy dzięki zawieszeniu hydropneumatycznemu

• spokojne prowadzenie narzędzia roboczego

• wysoki stopień stabilności przy pochyleniu bocznym

• potencjał zmniejszenia kosztów dzięki ochronie struktury gleby i ograniczeniu prac związanych z kolejnymi uprawami

Kolejny krok firmy CLAAS stanowi teraz rozwiązania specjalne dopasowanie do potrzeb klientów korzystających z sieczkarni polowych JAGUAR.

