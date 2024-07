Claas Disco 9300 C Auto Swather i Disco 9300 Direct Swather – bo era Disco trwa w najlepsze

25 lat temu Claas zaprezentował swoją pierwszą kosiarkę z serii Disco. Od tego czasu linia tych produktów cieszy się niesłabnącym powodzeniem, a niemiecka firma ciągle poszerza gamę. I to dosłownie poszerza, bo nowe kosiarki serii Disco 9300 mogą teraz ciąć na 9,10 metra. A co robią z pokosem?

Tam, gdzie zbiór jakościowej biomasy liczy się w dziesiątkach ton z hektara, potrzebne są wyjątkowo wydajne maszyny. Gdy do zbioru dodamy jeszcze presję czasu, którego jest coraz mniej, i wciąż zmiennej pogody, okazuje się, że szeroka kosiarka staje się niezbędna.

Nic więc dziwnego, że niemiecki Claas wciąż rozwija swoją linię kosiarek Disco, a najnowsze produkty tej serii, modele 9300C Auto Swather i Disco 9300 Direct Swather, to kosiarki do cięcia hurtowego. I nie ma w tym ani krzty przesady, bo zarówno szerokość robocza, jak i szybkość, z jaką mogą pracować, są ogromne.

Claas Disco 9300 Direct Swather: bezpośrednio w pokos bez kondycjonera

Sprawdzona technika przenośnika ślimakowego, która wykorzystywana już jest w samojezdnej sieczkarni polowej Jaguar, znalazła zastosowanie także w nowej kosiarce Claas Disco 9300 Direct Swather. Zastosowanie ślimakowego transportu skoszonej masy w nowej kosiarce wynikała z potrzeby, jaką zgłaszali sami rolnicy. Ze względu na dłuższy proces schnięcia i większe zapotrzebowanie maszyny na moc ciągnika nie wszyscy mają potrzebę stosowania kosiarek z kondycjonerem.

Użycie wielkopowierzchniowej kosiarki Disco 9300 Direct Swather umożliwia zastosowanie czterech strategii koszenia, jak i odkładania pokosu. A są to:

szerokie przetrząsanie w celu szybkiego i efektywnego przesychania pokosu;

koszenie z centralnym odkładaniem pokosu w wał – dla natychmiastowego i szybkiego zbioru biomasy z pola;

pokos z jednostronnym odłożeniem masy przy pracy na krawędzi pola;

łączone odkładanie dwóch równoległych pokosów na 12 metrach szerokości w celu właściwego wykorzystania sieczkarni polowej.

Niezastosowanie kondycjonera w kosiarce Claas Disco 9300 Direct Swather czyni ją także maszyną, którą mimo ogromnej szerokości cięcia można podpinać do ciągników o mocy już powyżej 180 KM. Przy tak niewielkim zapotrzebowaniu na moc znacznie ogranicza to koszty użytkowania maszyny na hektar. Ciekawostką jest to, że przy odchylanych ślimakach możliwe jest dokładne sterowanie procesem schnięcia pokosu oraz dopasowanie jego odkładania.

Claas Disco 9300 C Auto Swather – kondycjoner w akcji

W wielu przypadkach zastosowanie kondycjonera okazuje się niezbędne, jednak w przypadku Disco 9300 C Auto Swather nie musimy rezygnować z wydajności i szybkości pracy. Zastosowano tu klasyczny kondycjoner ze stalowymi palcami do pobierania materiału. Pracuje on tuż za dyskami tnącymi i dalej skoszony materiał przenoszony jest na taśmy poprzeczne.

Prędkość taśm transportowych jest regulowana automatycznie, co umożliwia formowanie przewietrzonego i jednorodnego pokosu, który jest łatwy do zebrania. Zastosowany w tym modelu kondycjoner przyspiesza proces przesuszenia i to na całej ponad 9-metrowej szerokości skoszonego łanu.

Trzeba zaznaczyć, że Disco 9300 C Auto Swather posiada ciekawe funkcje wpływające zarówno na komfort pracy, jak i na jej szybkość. Mamy tu automatyczne przyspieszanie taśm umożliwiające ich opróżnienie na uwrociach czy automatyczną redukcję prędkości taśm przy podnoszeniu jednostronnym, a także podnoszenie zespołów tnących podczas przełączania na jazdę do tyłu. Przy pracach na zboczach niezwykle pomocna może się okazać opcjonalna automatyka sterująca zarówno prędkością taśm, jak i naciskiem na podłoże.

Niezawodność belki tnącej Max Cut

Jak we wszystkich kosiarkach Claas serii Disco, tak i w obu modelach 9300 zastosowano sprawdzoną już belkę tnącą Max Cut. Posiada ona funkcję szybkiej wymiany noży oraz wielokrotnie sprawdzone w praktyce odciążenie Active Float. Właśnie przy tak szerokim cięciu funkcja ta pokazuje swoje niezaprzeczalne zalety, chroniąc darń i jednocześnie pozwalając zachować bardzo wysoką wydajność przy znacznej oszczędności paliwa.

Jak wykazały badania uniwersytetu w Kolonii, dzięki zaawansowanym systemom kosiarek Disco 9300 średnie oszczędności paliwa wynoszą 22 procent. Przy dużych masach materiału koszonych Disco 9300 C Auto Swather można liczyć na 6 do 7 litrów paliwa mniej na godzinę pracy.

Kosiarka Claas Disco 9300 C Auto Swather w skrócie:

wydajne, a także bardzo efektywne koszenie we wszystkich rodzajach roślin z kondycjonerem i łączeniem pokosów;

cięcie na szerokość roboczą 9,10 m;

wzmocnione stalą Hardox blachy kondycjonera zwiększają odporność i wydłużają trwałość kosiarki;

zespoły pokosu mają czteropunktowe podparcie;

więcej żeber na wałkach napędowych taśm transportowych znacznie obniża poziom hałasu w czasie intensywnej pracy;

system Smart Mowing z szeregiem komfortowych funkcji Isobus oraz automatyka w pracy na zboczach.

Najnowsze kosiarki Disco 9300 firmy Claas są przykładem maszyn, które powstały w wyniku zmieniających się potrzeb rolnictwa. Dziś liczy się szybkość i ogromna wydajność pracy, a nowe Disco 9300 Direct Swather i Disco 9300 C Auto Swather doskonale spełniają te założenia.