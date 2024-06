Claas CMATIC i prasa Variant. Duet idealny? Sprawdzamy (video)

Claas Arion 660 z przekładnią bezstopniową CMATIC i prasa zmiennokomorowa Variant 560 RC – właśnie takim zestawem mieliśmy okazję pracować pod koniec maja przy okazji zbioru zielonki na sianokiszonkę. Jak wypadł? Jakie są nasze wrażenia? O tym opowiadamy w naszym najnowszym materiale video.

Celowo w tytule zamiast o Arionie piszemy o przekładni bezstopniowej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta; do napędzenia Varianta i wykrzesania z niego pełnych możliwości wystarczy ciągnik o mocy już ok. 130-140 KM. Dlatego też 185-konny Arion 660 niewiele sobie robił z zaprzęgniętej z nim zmiennokomorówki.

My jednak skupiliśmy się na tym, jak możemy wykorzystać do tego typu prac przekładnię bezstopniową i jak może ona poprawić komfort i wydajność pracy. Wszak prasa to nie narzędzie uprawowe. Szczególnie w przypadku pras zmiennokomorowych operator musi zwrócić uwagę na kształt beli, ponadto wykonuje inne czynności, które absorbują jego uwagę.

Podczas pracy mieliśmy okazję sprawdzić, jak działa system wspomagający formowanie beli Smart Density, jak steruje się jazdą ciągnika przy pomocy dżojstika w systemie CMOTION, a także poznaliśmy tajniki konfiguracji claasowskiej bezstopniówki oraz codzienną obsługę sprzętu.

Jak zatem to wszystko działa? Zobaczmy!