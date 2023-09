Claas Axos i Nexos – kompaktowe i sadownicze nowości (video)

Niemieckie ciągniki firmy Claas cieszą się sporą popularnością, ale kojarzymy je raczej z wysokimi mocami. Jednak Claas właśnie pokazał, że potrafi zrobić całkiem ładny kompakt, a na dodatek także ciągnik sadowniczy. Oznacza to, że gama ciągników Claas rozpoczyna się na 80, a kończy na 650 koniach mechanicznych.

Nowe ciągniki to po pierwsze modele Axos serii 200 – o mocy 103 i 92 KM. Ten “podręczny” traktor – jak mówi nam Emil Kaźmierczak, to nowość w ofercie firmy Claas. Napędza ją czterocylindrowy 3,6-litrowy silnik współpracujący z 5-biegową przekładnią z trzema zakresami plus dwa pod obciążeniem. Udźwig TUZ-a wynosi 2900 kg. Wyposażenie, czemu nie można się tu dziwić, nadzwyczaj komfortowe.

Drugim premierowym modelem niemieckiej firmy był Claas Nexos 260 M. To nowy ciągnik sadowniczy z gamy czterech takich modeli. Jego przekładnia 30×30 pozwala na osiągnięcie 40 km/h przy 1600 obr/min. To wszystko dzięki 4-cylindrom i mocy 120 KM, co sprawia, że model ten poradzi sobie w każdym sadzie.