Claas Axos 3 – nowy ciągnik klasy A, a właściwie cała nowa kompaktowa extra-klasa od Claasa

Niemal każdy z nas z ciekawością przygląda się takim ciągnikom jak Claas Xerion 12, ale rzadko jego 650 KM spotkamy na naszych polach. Za to zdecydowanie częściej zobaczymy tam ciągniki o mocach 90-120 KM, a przyjdzie nam widywać je częściej, bo do sprzedaży wchodzi Claas Axos 3 – nowa extra-klasa od Claasa.

Można podziwiać monstrualnie wielkie kilkusetkonne ciągniki, prawdziwe potwory o wprost nieograniczonej żadną maszyną mocy. Prawda jest jednak taka, że prawdziwe codzienne rolnictwo w naszych obejściach robią zupełnie inne maszyny.

Podręczne, kompaktowe, zwinne, sprytne, a jednocześnie mocne. maszyny o uniwersalnym zastosowaniu, bo i do orki, i transportu, i pod ładowacz. To z takich korzystamy najczęściej i to w nich spędzamy najwięcej czasu. To maszyny, a raczej woły robocze każdego rolnictwa.

Może właśnie dlatego, ciągniki o mocach 90 -120 KM są tak chętnie wybierane do każdego typu gospodarstw. W tych mniejszych jako główne, a w średnich i dużych gospodarstwach jako pomocnicze, bo taka jest ich rola.

Taki rodzaj zastosowania ciągnika nie oznacza, że musi być on siermiężny i toporny, o nie. Wie o tym niemiecki Claas, który wzmacnia swoją ofertę prezentując całkowicie nową serię ciągników Axos 3.

Nowa seria Axos 3 od Claasa – kompaktowa moc, wiele zastosowań

Claas rozszerzył swoją ofertę ciągników rolniczych o nową serię Axos 3. Te kompaktowe maszyny łączą wysoką wydajność, oszczędność paliwa oraz komfort operatora, a ich wysokość do górnej krawędzi dachu nie przekracza 2,50 m. – co się bardzo przydaje. Model ten został zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie zastosowań – od pracy w gospodarstwie po pracę na łąkach i polach. Od ładowacza, po pług czy ładowacz.

Axos 3 – kompaktowy i uniwersalny, czyli jaki?

Ciągniki o mocy poniżej 120 KM spędzają około 40% swojego czasu pracy na obsłudze wewnątrz gospodarstw. Jednak muszą również efektywnie wykonywać prace polowe i łąkowe. Dlatego tez kluczowe cechy maszyn tego typu to kompaktowe rozmiary, duża ładowność, zwrotność i wysoki komfort pracy operatora.

Claas w serii Axos 3 postanowił spełnić te wymagania i oferuje cztery modele o mocy od 92 do 120 KM, wypełniając lukę pomiędzy modelami Arion 400 i Axos 200. Maszyny te dziedziczą DNA swoich poprzedników – Axosa 300 oraz Celtisa 300 – ale oferują o wiele lepszą wydajność oraz, co dziś bardzo istotne, nowoczesne technologie wspomagające.

Axos 3 – skąd tu moc i oszczędność jednocześnie?

Pod maską ciągników serii Axos 3 pracuje nowoczesny, czterocylindrowy silnik Fiat Powertrain (FPT) o pojemności 3,6 l i normie emisji spalin Stage V. Dostępne w Axosach 3 moce to 92, 103, 112 i 120 KM, a dostępny moment obrotowy sięga od 366 do 466 Nm już przy 1 500 obr./min. i to właśnie czyni te ciągniki oszczędnymi.

Zbiornik paliwa o pojemności 160 litrów pozwala na długą pracę maszyny bez konieczności częstego tankowania. Co więcej, ciągnik może pracować na biopaliwach HVO, co znacznie obniża jego ślad węglowy. A tak już na marginesie śladów…

Aby efektywnie przekazywać moc na podłoże, Axos 3 może być wyposażony w duże tylne opony o średnicy do 1,6 m (420/85 R38 lub 540/65 R38). Większe przednie koła zapewniają maksymalną skuteczność w trybie napędu na cztery koła oraz doskonałą zwrotność w trudnym terenie.

Axos 3 – poznaj modele i moce

– Axos 3.95 – 92 KM (366 Nm)

– Axos 3.105 – 103 KM (406 Nm)

– Axos 3.110 – 112 KM (436 Nm)

– Axos 3.120 – 120 KM (466 Nm)

Axos 3 – klasa przekładni

Claas Axos 3 oferuje trzy wersje skrzyni biegów:

– 12/12 (2 zakresy) z mechanicznym rewersem,

– 24/12 (2 zakresy) z przekładnią TwinShift i rewersem ReverShift,

– 36/18 (3 zakresy) z przekładnią TwinShift i rewersem ReverShift.

Dzięki tak sporemu “menu” w przekładniach Axosa, operator może dopasować maszynę do indywidualnych potrzeb. Prędkość maksymalna ciągników – 40 km/h osiągana jest już przy 1 750 obr./min, co także sprzyja oszczędności paliwa. Trzeba wspomnieć, że modele posiadające ReverShift pozwalają na zmianę biegów bez używania sprzęgła, co znacznie uprzyjemnia pracę.

Dodajmy, że dostępna jest również opcja Smart Stop, umożliwiająca zatrzymywanie i ruszanie bez konieczności używania pedału sprzęgła – a to jest niezwykle przydatne przy obsłudze ładowacza czołowego czy prasowaniu bel.

Axos 3 – nowa klasa komfortu opreatora

Kabina ciągników serii Axos 3 to komfort i ergonomia w jednym, a to niełatwe zadanie. Jej podstawowe cechy to:

– Wysokość poniżej 2,50 m, co pozwala na swobodny przejazd przez niskie wrota stodół i budynków gospodarczych.

– Drzwi otwierane do 180 stopni ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, nawet w wąskich przestrzeniach.

– Obszerne wnętrze zapewnia dużo miejsca na nogi, liczne schowki oraz pełnowymiarowe siedzenie pasażera.

– Opcjonalny przeszklony dach FOPS zapewnia doskonałą widoczność podczas pracy z ładowaczem.

– Pakiet oświetlenia LED (do 10 reflektorów) umożliwia komfortową pracę w nocy i w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

– Konsola boczna zawiera wszystkie kluczowe elementy sterowania oraz dodatkowe schowki i dwa porty USB.

W kabinie może być również zainstalowany nowoczesny terminal Claas Cemis 700, co na pewno ułatwi sterowanie nie tylko maszynami rolniczymi, ale i pozwoli nam wejść w świat cyfrowych możliwości firmy Claas.

Czy Claas Axos 3 to nowy standard w klasie kompaktowych ciągników?

W świecie dzisiejszych nowoczesnych ciągników o mocy do 120 KM wiele się dzieje. Wydaje się, że to nie tylko maszyny, ale coraz bardziej swoisty styl życia. Claas nowymi modelami Axos 3 stawia właśnie na taki styl promując nie tylko wysokie parametry użytkowe jak moc, ale i nowy wymiar wydajności pracy i jej komfortu, bo Axos 3 to ekstra-klasa Claasa.