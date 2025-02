Claas Arion 570 Cmatic – Nowy wymiar mocy i komfortu w ciągniku. Styl jakiego nie było

Czego dziś oczekujemy od nowoczesnego ciągnika rolniczego? Mocy – tak, sprytnej przekładni? – też, nowoczesnych systemów wspomagających? – jak najbardziej, wygody w prowadzeniu i obsłudze – oczywiście jest jak najbardziej pożądana. Jednak jest jeszcze coś, co coraz bardziej do nas przemawia – to komfort. I taki jest nowy Claas Arion 570 Cmatic.

Są rolnicy, którzy oczekują od swojego ciągnika czegoś więcej. Czegoś więcej niż moc, prowadzenie czy parametry techniczne. To wszystko jest ważne, ale dziś, gdy spędzamy w ciągniku sporo czasu, musi mieć to coś. Coś, czym lubimy się podświadomie otaczać, a lubimy wygodę.

I tu na rynek wjeżdza nowy ciągnik – Claas Arion 570 CMATIC. To maszyna, która nie tylko dostarcza 180 KM mocy, ale również ma to coś – komfort i styl wokół operatora. Przyjrzyjmy się bliżej tej nowości w rodzinie ciągników Claas.

Moc i wydajność na najwyższym poziomie

Claas Arion 570 Cmatic napędzany jest nowoczesnym, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 4,5 litra, spełniającym normy emisji Stage V. Maksymalna moc 180 KM i moment obrotowy 730 Nm dostępny już przy 1400 obr./min robią wrażenie.

Sprawiają też, że pod względem parametrów ten ciągnik radzi sobie z najcięższymi zadaniami – od uprawy i siewu, po ciężki transport, a nawet prace komunalne. Dodatkowo, wzmocniona oś przednia Dana i zoptymalizowany już na poziomie projektowania tej konstrukcji rozkład masy 50:50 zapewniają stabilność i trakcję na najwyższym poziomie.

Przekładnia Claas Cmatic – płynność pracy i oszczędność mocy

Bezstopniowa przekładnia Cmatic to prawdziwa rewolucja. Dzięki niej ciągnik automatycznie dopasowuje przełożenie do aktualnych warunków pracy, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i mniejsze zmęczenie operatora.

Poza tym mamy do dyspozycji bardzo ciekawe rozwiązanie tzw. tryb ładowarki kołowej, który wykorzystuje inteligentne monitorowanie momentu obrotowego, zapobiega buksowaniu kół podczas pracy z ładowaczem czołowym czy na kiszonce. To nie tylko większa precyzja ruchu nowego ciągnika Claas, ale także dłuższa żywotność opon i niższe koszty eksploatacji.

Komfort pracy jak w aucie premium, czyli Arion 570 Cmatic od środka

Spędzamy w kabinie ciągnika długie godziny, dlatego Claas w Arionie poważnie się przyłożył i zadbał o naszą wygodę. Kabina Ariona 570 Cmatic jest wyciszona i wyposażona w czteropunktowe zawieszenie, co minimalizuje wstrząsy i drgania do poziomu domowej kanapy.

Na pokładzie znajdziemy ergonomiczny podłokietnik z terminalem Cebis i dźwignią Cmotion, która pozwala obsługiwać ponad 20 funkcji bez odrywania ręki. Opcjonalny pakiet Premium oferuje m.in. skórzaną kierownicę, klimatyzację, jeszcze lepszy fotel oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka.

Nowoczesne technologie i pełna łączność ze światem

Claas Connect to system, który przenosi zarządzanie gospodarstwem na nowy poziom. Dzięki niemu użytkownik Ariona 570 Cmatic ma dostęp do historii działań serwisu, cyfrowych instrukcji obsługi, a także może śledzić lokalizację i wydajność maszyny w czasie rzeczywistym. Terminal Cemis 1200 z 12-calowym ekranem umożliwia automatyczne prowadzenie, rolnictwo precyzyjne oraz dokumentację pracy.

Ekskluzywna wersja Night Edition – bo przecież styl też ma znaczenie

Dla tych, którzy lubią wyróżniać się w tłumie, Claas przygotował wersję Night Edition. Charakterystyczne szare wykończenie, białe logo Claas na masce i stylowe detale w kabinie podkreślają tu wyjątkowy charakter tej maszyny. Dodatkowo radio Apple CarPlay umili każdą chwilę spędzoną w ciągniku, bo przecież styl też ma znaczenie.

Ciągnik z komfortem w DNA

Claas Arion 570 Cmatic to ciągnik, który łączy moc, komfort i nowoczesne technologie. Dzięki bezstopniowej przekładni Cmatic, zoptymalizowanemu zarządzaniu paliwem i inteligentnym systemom wspomagania operatora, maszyna ta staje się niezastąpionym narzędziem w każdym gospodarstwie.

Do tego wersja Night Edition, która jest już prawdziwą wisienką na torcie.