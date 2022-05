Cła na ukraińską żywność zniesione. Czy polscy rolnicy powinni się obawiać?

UE zniosła właśnie cła na żywność z Ukrainy, co ma być formą pomocy dla tamtejszej gospodarki dotkniętej wojną. Jednakże rodzi to obawy, że ta sytuacja może odbić się negatywnie na krajowych producentach. Czy tak faktycznie się stanie?

Jak pisze dzisiaj businessinsider.com.pl Parlament Europejski w szybkim tempie zaakceptował zniesienie ceł, które może zacząć obowiązywać już od czerwca. Celem jest oczywiście handlowa pomoc Ukrainie w obliczu zablokowania przez Rosjan ich portów, przez które przechodziło nawet 2/3 tamtejszego eksportu.

Polscy rolnicy przyznają, że Ukraińcom należy pomóc, ale jednocześnie obawiają się tej formy wsparcia. Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii, ma nadzieję, że zniesienie ceł będzie tak przygotowane, aby towary poprzez państwa unijne trafiały do dotychczasowych odbiorców ukraińskich produktów. Chodzi przede wszystkim o kraje Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej.

– Zniesienie ceł powinno służyć temu, by przez Polskę i inne państwa unijne dostarczać produkty z Ukrainy tam, gdzie obecnie niemożliwe jest to drogą morską. Jeśli do tych miejsc te produkty będą trafiać, to jest to jak najbardziej pożądane – mówi.

Niektóre branże obawiają się, że import pogorszy ich położenie. Zwłaszcza że i tak borykają się już z wysokimi kosztami produkcji.

– Chcemy pomagać Ukrainie, rozumiemy jej trudne położenie, ale musimy przypilnować, by brak ceł nie zakłócił naszej produkcji wewnętrznej. Temat ten zaczyna odbijać się już na naszej żywności. Gdyby towary z Ukrainy trafiały na polski rynek zamiast tam, gdzie są najbardziej potrzebne, mogłoby to stanowić zagrożenie dla polskich producentów. Mogą sobie nie poradzić z niskimi cenami, zwłaszcza teraz, gdy koszty ich produkcji horrendalnie rosną. Gdyby musieli jeszcze konkurować z tańszymi produktami, byliby w ogromnym kłopocie i mogłyby pojawić się przestoje – mówi Michał Kołodziejczak. Jak dodaje, import warzyw z Macedonii, Rumunii czy Węgier już teraz “zabija naszą produkcję”.

Jedną z branż, dla której ukraińskie produkty mogą być kłopotem, jest drobiarstwo. – W odniesieniu do mięsa drobiowego z Ukrainy pomoc dotyczyłaby przede wszystkim jednej, potężnej firmy, dysponującej zarówno własnym zapleczem paszowym, jak i hodowlanym, zdolnej do produkcji bardzo dużych ilości mięsa drobiowego po znacznie niższych kosztach wytworzenia niż w UE. Różnice w wymaganiach dotyczących dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska, a także znacznie niższe koszty pasz, powodują, że hodowcy w UE nie są w stanie konkurować z takim potentatem – ocenia Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD–IG).

Jednakże niektórzy analitycy tonują nastroje i twierdzą, że wpływ tej decyzji nie będzie mocno zauważalny – Wpływ zniesienia ceł dla polskich producentów będzie negatywny, ale nie przeceniałbym jego roli. Ze względu na działania wojenne tegoroczna produkcja rolna w Ukrainie będzie wyraźnie niższa. Do tego Ukraina będzie miała poważny problem z wysyłką nadwyżek eksportowych ze względu na ograniczoną przepustowość dostępnej infrastruktury. Warto jednocześnie zauważyć, że żywność z Ukrainy nie trafi jedynie do Polski, ale rozleje się na cały unijny rynek – analizuje Jakub Olipra, analityk rynków rolnych w Credit Agricole cytowana przez Business Insider.

O umiarkowanym wpływie na rynek mówi też Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. – Oceniamy, że obecne roczne zawieszenie ceł w przypadku zbóż nie powinno znacząco wpłynąć na konkurencyjność naszego rodzimego sektora. Z jednej strony mówimy o konsekwencjach ze zniesienia ceł na produkty z Ukrainy, która niewątpliwie posiadała i będzie posiadała niższe koszty produkcji od tych, które ponoszone są przez rolników i przedsiębiorstwa rolno–spożywcze w Polsce (co ma związek choćby z cenami energii i kosztami pracy).

Ewentualny napływ ukraińskich produktów nie oznacza, że ceny żywności znacząco spadną. – Wpływ zniesienia ceł na inflację w żywności będzie w mojej ocenie zaniedbywalny. Ceny w Polsce rosną nie dlatego, że u nas tej żywności brakuje, lecz są efektem podwyżek na światowych rynkach i wysokich kosztów produkcji. Skala ukraińskiego eksportu w obecnych warunkach będzie zbyt mała, aby zmienić tę sytuację – mówi Jakub Olipra.