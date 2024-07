Ciężkie żniwa we Francji i w Niemczech i drastyczne cięcie prognozy zbiorów kukurydzy na Ukrainie

Najczęściej notowany grudniowy kontrakt zamknął się na Matifie stratą 0,25 EUR/t i ceną 231,25 EUR/t. Stracił za to rzepak – w kontraktach na listopad 6,75 EUR/t, a sesja zamknęła się z ceną 492,75 EUR/t.

Opóźnienia w żniwach w Niemczech i we Francji

We Francji i w Niemczech “na chwilę” ustały opady deszczu, dzięki czemu żniwa mogły być wczoraj kontynuowane. Prognozy jednak nie są najlepsze, ponieważ na weekend zapowiadane są intensywne opady deszczu, a i przyszły tydzień nie zwiastuje optymalnych warunków do zbioru. Sytuacja ta przekłada się na pewien paraliż w handlu, nie ma bowiem pewności co do ilości i przede wszystkim jakości zbieranego ziarna.

Wolumen eksportu ma spaść także w Rosji m.in. ze względu na ukraińską, bułgarską i rumuńską konkurencję. Tymczasem inwestorzy zwiększyli udział krótkich pozycji netto, a więc zakładów na spadające ceny.

W Chicago w opozycji do Matifu cena pszenicy wzrosła w środę o 4,25 ct do 547 ct/bu (185 EUR/t).

Spada cena rzepaku

Na rynku rzepaku odbiła się sytuacja na rynkach olejów roślinnych; spadły ceny oleju palmowego w Malezji. Nie pomogła sytuacja za oceanem, gdzie cena soi spadła o 11,5 ct/bu (361 EUR/t). Z kolei w Winnipeg także doszło do spadku cen rzepaku ze względu na realizację zysków po kilku dniach wzrostów.

Cięcie prognoz ukraińskich zbiorów

Cena kukurydzy spadła wczoraj o 1 EUR do 218,25 EUR/t w kontraktach na nowe zbiory, zaś w Chicago w kontraktach grudniowych wzrosła o 0,75 ct do 418 ct/bu.

– Firma doradcza ASAP Agri obniżyła prognozę zbiorów kukurydzy na Ukrainie w 2024 roku o 5 mln ton do 24,1 mln ton. Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy spodziewa się produkcji na poziomie 28,5 mln ton wobec zbiorów w 2023 roku na poziomie prawie 30 mln ton. Aktualna prognoza USDA z lipcowego WASE wynosi 27,7 mln ton – informuje serwis Kaack.