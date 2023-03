Ciężarówka przeładowana pszenicą zatrzymana przez służby. Wykazano szereg naruszeń

23 marca patrol Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli ciężarówkę transportującą pszenicę. Okazało się, że była ona znacznie przeładowana, a to niejedyne, co miał na sumieniu kierowca zestawu.

Do wydarzenia doszło na trasie S7 w pobliżu Radomia. Kontrola wykazała, że masa całego zestawu wynosiła 50,7 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton. Przekroczenie DMC zestawu to nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i powodowanie nadmiernego zużycia nawierzchni, ale także element nieuczciwej konkurencji. To jednak nie wszystko.

– Analiza danych z tachografu i karty kierowcy wykazała szereg naruszeń. Kontrolowany kierowca nie przestrzegał bowiem limitów czasu pracy oraz poruszał się bez karty zalogowanej w tachografie. Nierejestrowanie czasu pracy na karcie stwierdzono poza bieżącym dziennym czasem prowadzenia pojazdu. W przeciwnym razie kierowca straciłby prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Oprócz tego kierowca nie okazał do kontroli wymaganego dokumentu przewozowego – informują służby.

Przedsiębiorcy, do którego należy zestaw, grozi teraz kara do 25 tys. zł.

Zobacz także: