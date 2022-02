Ciężarówka i tony jabłek w rowie

22 lutego w okolicach miejscowości Luta na Lubelszczyźnie do rowu wpadła ciężarówka wypełniona jabłkami.

Do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP we Włodawie zgłoszenie z tym zdarzeniem związane wpłynęło o godz. 17:48, a na miejsce zadysponowano wówczas jeden strażacki zastęp. Po podjęciu interwencji stwierdzono, że na poboczu i częściowo na drodze znajduje się samochód ciężarowy z przewróconą przyczepą załadowaną jabłkami, które wysypały się do rowu.

Działania straży pożarnej polegały w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie odpięto przyczepy i wyciągnięto pojazd z pobocza przy pomocy liny stalowej i wyciągarki- informuje KP PSP Włodawa.

W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jego przebieg bada policja.

Paweł Palica