Cierpliwość czeskich rolników się kończy. Chcą likwidacji Wspólnej Polityki Rolnej 

Izba Rolnicza Republiki Czeskiej popiera protesty niemieckich rolników przeciwko planowanym obniżkom dopłat i ulg podatkowych, z którymi borykają się także rolnicy w Czechach. W specjalnym komunikacie największa czeska organizacja rolnicza zapowiada możliwość protestów w kraju.

Europejscy rolnicy mają dość Wspólnej Polityki Rolnej, Zielonego Ładu i ochrony klimatu w obecnym wydaniu. Do protestów w Niemczech dołączają, w porozumieniu ze Związkiem Niemieckich Rolników (DBV), organizacje rolnicze z innych krajów. Izba Rolnicza Republiki Czeskiej również rozważa podjęcie takich działań.

W komunikacie wydanym w poniedziałek 8 stycznia czescy rolnicy solidaryzują się z rolnikami z Niemiec.

– Naszym wspólnym celem jest godne, sprawiedliwe i opłacalne rolnictwo. Niczego więcej nie chcemy i dopóki rządy tego nie zrozumieją i nie uznają sektora rolnego za strategiczny, zagrożone będzie samo istnienie rolników, a tym samym bezpieczeństwo żywnościowe obu naszych krajów. Nie da się ciągle narzucać rolnikom nowych wymogów i ograniczeń, których nie ma gdzie indziej na świecie, otwierać rynku na bezcłowy import, wyrzucając przy tym lokalnych rolników za burtę. Samo dokonywanie cięć i ślepe realizowanie ambicji środowiskowych bez badań wpływu nigdy nie doprowadzi do niczego dobrego” – mówi cytowany w komunikacie Jan Doležal, prezes AKČR.

– Czesi mają takie same problemy jak rolnicy w innych krajach: wzrost kosztów produkcji i spadające ceny skupu, które nawet w przypadku podstawowych upraw polowych kształtują się poniżej granicy opłacalności. Do tego dochodzi ograniczenie dotacji i zniesienie części koncesji, czyli tak samo jak w Niemczech. Ponadto w Czechach podwyższono opodatkowanie gruntów rolnych, co sprawi, że ten podstawowy środek produkcji, droższy w Czechach niż w wielu krajach Europy Zachodniej, będzie jeszcze droższy. Dodano nowe obowiązki, takie jak pozostawienie części pola odłogiem, na którym nie można produkować żywności i inne. Ponadto kilkadziesiąt procent rolników nawiązuje do opóźnień w wypłacie części dopłat, na które liczyli już w swoich budżetach – informuje AKČR.

Kumulacja problemów i brak widoków na pozytywną zmianę sprawia, że czescy rolnicy mają dość czekania i stawiają radykalne żądania:

– Z informacji terenowych wynika, że w świetle nierównych warunków na jednolitym rynku europejskim, zachowań sieci handlowych, najgorszego wyniku ekonomicznego sektora od 2018 r. i przesadnej biurokracji, cierpliwość czeskich rolników również zaczyna się kończyć. Najlepiej byłoby zacząć nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie od zera i zlikwidować dotacje i politykę rolną, która jest już dla rolników niezrozumiała – mówi prezes Izby Rolniczej Republiki Czeskiej Jan Doležal.