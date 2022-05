Ciekawy pomysł na Dzień Dziecka: ciągnik John Deere 9R z LEGO Technic

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami więc podpowiadamy co może ucieszyć młodego farmera. Zestaw Lego Technic z ciągnikiem John Deere może być świetnym pomysłem na prezent dla naszej pociechy. Choć nie ma się co oszukiwać bo i niejeden rodzic może się z tego zestawu ucieszyć.

1 czerwca, Dzień Dziecka to szczególny dzień dla najmłodszych, którzy niczym w okresie przedświątecznym, oczekują prezentów i atrakcji. Z kolei dla dorosłych to często zagwozdka – na jaki prezent się zdecydować, by sprawić jak największą radość. Na szczęście, dosłownie kilka tygodni przed początkiem czerwca, premierę miał nowy zestaw LEGO Technic Traktor John Deere 9620R 4WD.

Modele LEGO Technic składają się z realistycznie poruszających się mechanizmów, które stanowią przystępne wprowadzenie do świata inżynierii i działania maszyn, w tym przypadku rolniczej.

Zabawka wzorowana jest na prawdziwej maszynie z wielkimi kołami i przegubowym układem kierowniczym. Ma też przyczepę z wywrotką, możliwą do sprawnego rozładunku, idealną do przewożenia ciężkich ładunków. Jej koła dostosowane są do jazdy w trudnym terenie, a dyszel ma dodatkowy zawias, więc przyczepa może jechać po każdej powierzchni — nawet w górę i w dół stoków.

Zabawka zaprojektowana we współpracy z John Deere przeznaczona jest dla dzieci ośmioletnich i starszych, głównie z uwagi na mniejsze części (w sumie 390 klocków) oraz oczywiście większy stopień skomplikowania zastosowanych mechanizmów.

Zestaw zadebiutował ostatnio w wielu sklepach stacjonarnych i internetowych, natomiast popularność okazała się tak duża, że miejscami produkt był niedostępny. Przypominamy, że można go zamówić za pośrednictwem oficjalnego sklepu online John Deere: https://www.johndeereshop.com/pl/mclego421360

Dostawa w Polsce powinna zająć maksymalnie 4-6 dni roboczych, szczegóły odnośnie ewentualnych zwrotów znajdują się w poniższym linku:

https://www.johndeereshop.com/pl/customer-service#shipping-and-delivery