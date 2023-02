Ciecióra o zalegającym zbożu: Mamy dane mówiące, że jest tego znacznie mniej

Podczas wczorajszej konferencji Europa Karpat, która odbyła się w Krasiczynie w woj. podkarpackim głos na temat aktualnej sytuacji na polskim rynku zbóż zabrał sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

– Odnosząc się do kwestii zalegającego zboża tutaj w Polsce, według naszych danych tego zboża jeśli chodzi o rolników w Polsce jest około 2 milionów ton, czyli znacznie mniej, niż podawane jest w mediach. W mediach się mówi o znacznie większych wolumenach. My mamy dane mówiące o tym, że jest to znacznie mniej i obserwujemy, że tego zboża coraz więcej jest skupowane i jest z tych magazynów transportowane. Myślę, że to się będzie działo, również robimy to poprzez krajową grupę spożywczą również robi Elewarr. To też są nowe działania, których w latach wcześniejszych nie było i jest to jest to aktywność, którą którą my wspieramy i konsultujemy na różnych poziomach – mówił Ciecióra.

Polityk wskazał także na problemy logistyczne w eksporcie zbóż.

– Nie da się tego zrobić z miesiąca na miesiąc, natomiast w tym na pewno pomoże ten dodatkowy port zbożowy, który powstaje w Gdańsku. Myślę, że w tym roku zostanie on oddany do użytku i będzie miał przepustowość od 2,5 miliona do 3 milionów ton rocznie. Jest on nam bardzo potrzebny z tego względu, że w tym momencie na świecie są ogłaszane również przetargi na zboże i my jako Polska jesteśmy stanie stanąć w tych przetargach, natomiast nas eliminuje z atrakcyjności właśnie koszt transportu ,ta logistyka jest dla nas za droga – stwierdził.