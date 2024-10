Cięcie prognozy produkcji dla ważnego producenta pszenicy

Susza i przymrozki – to dwie główne przyczyny ostatnich cięć prognoz zbiorów pszenicy dla Australii. Jeżeli warunki pogodowe się nie poprawią, wiele wskazuje na to, że wolumen zbiorów spadnie w tym kraju mocno poniżej 30 mln ton.

Jeszcze w sierpniu prognozy zbiorów pszenicy dla Australii wahały się w zależności od instytucji prognozującej od 30,4 do 31,7 mln ton. Teraz jest to od 27 mln ton w najbardziej pesymistycznej prognozie do maksymalnie 30 mln ton. To co studzi złe nastroje to optymistyczne prognozy pogody dla października, który ma przynieść opady powyżej średniej na ważnych obszarach upraw, zatem pesymistyczny scenariusz bynajmniej nie jest przesądzony.

Poza suszą na niektórych obszarach pojawiły się przymrozki, które wystąpiły w najbardziej newralgicznym dla roślin momencie.

Wg danych tamtejszego resortu rolnictwa, Australijczycy zebrali w zeszłym sezonie 26 mln ton pszenicy. To znacznie poniżej średniej 5-letniej wynoszącej 29,8 mln ton i wiele wskazuje na to, że do tejże średniej niełatwo będzie się zbliżyć i w tym sezonie.

W Australii zrewidowano także prognozy zbiorów jęczmienia i rzepaku o odpowiednio 0,5 mln ton do 11 mln ton i 0,3-0,5 mln ton do 5 mln ton.