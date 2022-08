Cięcie kukurydzy na kiszonkę w tym roku wyraźnie droższe

Sezon zbioru kukurydzy na kiszonkę zbliża się wielkimi krokami. Z tego też względu sprawdzamy jak będą się w tym sezonie kształtować ceny tej usługi. Niestety nie mamy dobrych wiadomości, będzie sporo drożej.

Przyczyn wysokich cen usług nie ma sensu powtarzać, ponieważ wszyscy doskonale już zdają sobie sprawę z czynników, które wpłynęły na taki a nie inny stan rzeczy. Przejdziemy więc od razu do konkretów.

Najniższe ceny za koszenie samą sieczkarnią bez odbioru skoszonej masy jakie udało nam się ustalić, na podstawie rozmów z usługodawcami z całego kraju, kształtują się obecnie na poziomie od minimum 600-650 zł za hektar wykonanej usługi z paliwem. Wzrost sięga więc przynajmniej 50 proc. w stosunku do roku ubiegłego, gdyż wówczas można było znaleźć taką usługę już za 400 zł/ha.

W przypadku usługi obejmującej odwóz ale bez ugniatania ceny za hektar wykonanej usługi kształtują się obecnie na poziomie od 1300 do 1500 zł. Jeśli natomiast chcemy zamówić kompleksową usługę z ugniataniem pryzmy to wówczas do ceny hektara usługi należy doliczyć 100-150 zł.

Można również spotkać usługi rozliczane od godziny pracy i wówczas ceny rozpoczynają się od 1500 zł a kończą z reguły na 1700 zł. Dotyczy to usługi bez ugniatania pryzmy z samym tylko odwozem. W przypadku ugniatania usługodawcy doliczają zwykle 150-200 zł za godzinę pracy ciągnika na pryźmie.

Powyższe ceny, jak zaznaczają usługodawcy zależne są od wielkości pól i odległości na jaką trzeba odwozić skoszoną masę. W przypadku słabszej kukurydzy są oni skłonni pobierać mniejsze stawki ze względu na to, że sieczkarnia potrzebuje wówczas mniej drogiego paliwa na ścięcie hektara powierzchni.