CIECH z nowym herbicydem do zwalczania chwastów w kukurydzy

Nowy produkt w ofercie CIECH Sarzyna, Recosar 960 EC – to herbicyd stosowany doglebowo o działaniu układowym, który według deklaracji producenta bardzo dobrze zwalcza uciążliwe chwasty jednoliścienne. Działa już od momentu ich kiełkowania, minimalizując ich konkurencyjność w stosunku do kukurydzy.

Szerokie rzędy i dość powolny wzrost w początkowych fazach rozwojowych powodują, że na plantacjach kukurydzy panują dobre warunki dla rozwoju chwastów. Jeżeli nie dokona się właściwej ochrony herbicydowej tej światłolubnej rośliny, chwasty mogą ją całkowicie zdominować – co będzie skutkować wysokimi stratami w plonie. Recosar 960 EC skutecznie zapobiega rozwojowi chwastów i odpowiada na potrzeby rolników, którzy cenią sobie elastyczność w wyborze programu ochrony plantacji oraz terminu wykonywania zabiegu.

S-metolachlor – substancja aktywna zawarta w produkcie – pobierana jest głównie przez korzenie chwastów, dlatego może być stosowana bezpośrednio po siewie kukurydzy lub bezpośrednio po jej wschodach do fazy 4. liści. Szerokie okno jej aplikacji daje możliwość wykonania zabiegu w dogodnym czasie. Umożliwia szybkie ograniczenie presji chwastów na wschodzącą kukurydzę. Produkt dobrze nadaje się też do mieszanin opryskowych stosowanych od początku uprawy aż do fazy BBCH 13-14 kukurydzy. Recosar 960 EC to koncentrat do sporządzania emulsji wodnej. Zawartość substancji aktywnej – S-metolachloru (związku z grupy chloroacetoanilidów) – to 960 g/l.

Dzięki dobremu działaniu odglebowemu, najnowszy herbicyd z portfolio CIECH Sarzyna utrzymuje długą ochronę kukurydzy przed wschodami chwastów. Charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej, psianki czarnej, włośnicy zielonej oraz palusznika krwawego.

Środek stanowi ważne uzupełnienie portfolio produktowego herbicydów kukurydzianych, gdyż wprowadza inny mechanizm działania w kierunku zwalczania chwastów jednoliściennych niż powszechnie stosowane sulfonylomoczniki. Warto pamiętać, że wieloletnie stosowanie substancji aktywnej o tym samym mechanizmie działania może powodować zjawisko odporności chwastów – dlatego w ich zwalczaniu tak ważna jest odpowiednia rotacja substancjami aktywnymi.

– Każdy dzień opóźnienia odchwaszczania obniża plony. Widać to w doświadczeniach, w których porównuje się plonowanie upraw kukurydzy przy różnych terminach odchwaszczania. Poletka, które odchwaszczane są późno, charakteryzują się niższymi roślinami, wykształcającymi mniejsze kolby, w wyniku czego osiąga się niższe plony zarówno zielonej masy, jak i nasion. Badania IUNG PIB we Wrocławiu wskazują, że okres liczony od wschodów, w którym komosa czy chwastnica jednostronna nie wpływają negatywnie na plon, to tylko 14 dni. Powyższe dane wskazują, że herbicyd w uprawie kukurydzy powinien być stosowany możliwie jak najwcześniej, najlepiej do fazy 2. liścia, a na pewno nie później niż do fazy 4. liścia – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Rozwoju Produktu CIECH Sarzyna.

Efektywna uprawa kukurydzy wymaga szczególnej dbałości o całość zabiegów agrotechnicznych, począwszy od nawożenia mineralnego, przez ochronę przed szerokim spektrum chwastów, aż po nawożenie dolistne i ochronę przed szkodnikami. Dlatego już od dłuższego czasu CIECH Sarzyna konsekwentnie rozszerza swoją ofertę dedykowaną uprawie kukurydzy. W zeszłym roku, do dobrze znanego i znajdującego uznanie wielu rolników duetu herbicydów Nikosar 060 OD i Juzan 100 SC dołączył trzeci środek – Tezosar 500 SC. Produkty te są doskonale dopasowane do polskich warunków i precyzyjnie udoskonalone przez naukowców pracujących w dynamicznie rozwijającym się centrum badawczo-rozwojowym CIECH Sarzyna, które otrzymało niedawno prestiżową certyfikację „GLP”, potwierdzającą najwyższą jakość prowadzonych w nim badań.

