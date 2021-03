CIECH rozpoczął produkcję środka ochrony roślin na bazie innowacyjnej technologii BGT

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, rozpoczął w swoim zakładzie w Nowej Sarzynie produkcję pierwszej partii nowego środka ochrony roślin, bazującego na innowacyjnej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”).

Pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów na bazie glifosatu przy obniżeniu o połowę dawki substancji aktywnej na hektar, w porównaniu do istniejących standardów. W lutym 2021 roku spółka zarejestrowała technologię BGT w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast już w kwietniu pierwsze partie nowego produktu trafią do dystrybutorów i rolników. Wtedy też rozpocznie się kampania marketingowa tego przełomowego środka ochrony roślin opartego na glifosacie, a także zostanie zaprezentowana jego nazwa handlowa.

CIECH Sarzyna to pierwsza firma na świecie, która wprowadzi innowacyjną formulację glifosatu – technologię BGT – na skalę przemysłową. Jeszcze wiosną tego roku polscy rolnicy będą mogli sprawdzić pierwszą od 45 lat tak znaczącą modyfikację produktów opartych na glifosacie.

Prace nad uruchomieniem linii produkcyjnej nowego produktu trwały od kilku miesięcy. CIECH Sarzyna dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym oraz laboratorium z prestiżowym certyfikatem GLP („Good Laboratory Practice”, pol. „Dobra Praktyka Laboratoryjna”) w Nowej Sarzynie na Podkarpaciu. Spółka planuje wyprodukować w tym roku kilkaset tys. litrów nowego preparatu.

– Uruchomienie produkcji środka opartego o BGT na skalę przemysłową to początek jego rynkowej ekspansji. W kwietniu rozpoczynamy intensywną promocję i kampanię marketingową. Mamy pierwsze sygnały z rynku, że zainteresowanie jest duże, choć chciałbym podkreślić, że dopiero w przyszłym roku osiągniemy docelowe ilości produkcji nowego środka. Ważnym elementem strategii na ten rok jest także uzyskanie rejestracji tego innowacyjnego produktu w innych krajach europejskich – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie CIECH.

Nowy produkt w pierwszej fazie będzie przeznaczony do stosowania na ścierniskach, w uprawie kukurydzy, uprawach sadowniczych oraz terenach nieużytkowanych rolniczo. W kolejnych latach CIECH Sarzyna wprowadzi także produkt oparty o BGT dla innych upraw. Poza granicami kraju środki ochrony roślin bazujące na technologii BGT będą mogły być również stosowane w uprawach na rynkach, na których działa CIECH, gdzie występują m.in. gaje oliwne, winorośl i owoce cytrusowe.

Technologia BGT to innowacyjne połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Unikatowe połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania jej do miejsca działania.

Dzięki temu to przełomowe rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar, nawet o 50% w porównaniu do produktów konkurencji, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności. Produkt zawiera wbudowane zwilżacze oraz siarczan amonu, na ogół dodawane przez użytkowników osobno. Ułatwia to stosowanie produktu, zmniejsza ryzyko pomyłki, a także wpływa na poprawę aspektów ekonomicznych wykonywanego zabiegu. Efektywność technologii BGT potwierdzają liczne badania – przeprowadzone zarówno w warunkach polskich, europejskich, jak i światowych.

Nowa technologia formulacji glifosatu wpisuje się w proponowane założenia programu Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” („From Farm to Fork”), który zakłada m.in. obowiązek redukcji zużycia substancji aktywnych w Unii Europejskiej do 2030 roku. Dlatego rozwiązanie zaproponowane przez Grupę CIECH może stanowić najlepszy możliwy kompromis między potrzebami nowoczesnego rolnictwa, a postawami proekologicznymi związanymi z realizacją postanowień Europejskiego Zielonego Ładu.

Jak informuje w swoim komunikacie CIECH, glifosat jest najczęściej używaną na świecie substancją aktywną stosowaną w ochronie roślin. Herbicydy na nim oparte są jednymi z najdokładniej przebadanych produktów na świecie, dopuszczonymi do użytku przez agencje regulacyjne w ponad 160 krajach. Bezpieczeństwo ich stosowania jest potwierdzone przez ponad 800 opracowań naukowych. Takie stanowisko zajęły także najważniejsze światowe instytucje zajmujące się stosowaniem tego typu substancji w produkcji żywności dla ludzi. Pozytywną opinię wydał przede wszystkim Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Źródło: CIECH Sarzyna