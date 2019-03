Ciech przejmuje hiszpańskiego dostawcę środków ochrony roślin

Spółka CIECH S.A. podpisała umowę o wartości 33,5 mln euro na zakup 75 proc. akcji hiszpańskiej spółki Proplan. Zyskała tym samym kontrolę nad firmą dysponującą ponad 120 aktywnymi rejestracjami środków ochrony roślin i obecną na trzech kontynentach.

Przejęcie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu pozycji CIECH na światowym rynku środków ochrony roślin (ŚOR) i elementem strategii dywersyfikacji biznesów Grupy. Globalny rynek środków ochrony roślin cechuje się stabilnym wzrostem i wysoką rentownością. Przejmując kontrolę nad hiszpańską spółką Grupa CIECH:

zyskuje dostęp do nowych rynków zbytu, w szczególności Hiszpanii, a także innych krajów południowej Europy, Afryki, Australii, a także Ameryki Południowej;

przejmuje portfel substancji aktywnych i ponad 120 rejestracji produktów, a także pakiet toczących się procesów rejestracji, dzięki czemu znacząco zwiększy swoją ofertę i geograficzny zasięg działania;

zwiększa swoją atrakcyjność w poszukiwaniu partnerów w procesie pozyskiwania praw do nowych substancji oraz rejestracji produktów na nowych rynkach.

Spółka Proplan charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu przychodów oraz wysoką rentownością (marża EBITDA powyżej 20 proc). Potencjalne synergie wynikające z przejęcia przez CIECH spółki Proplan obejmują wzajemną wymianę portfela produktów dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie) oraz dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej.

CIECH nabył 75 proc. akcji spółki Proplan za 33,5 mln euro od dotychczasowych akcjonariuszy – osób fizycznych. Hiszpańska firma osiągnęła w 2017 roku ok. 16 mln euro przychodów przy wysokiej rentowności. W ciągu ostatnich czterech lat Proplan podwoił wartość sprzedaży.

Proplan to dostawca generycznych środków ochrony roślin. Działa w modelu Asset Light (tzw.lekka struktura aktywów). Korzysta z outsourcingu w zakresie produkcji, dostawy surowców i logistyki. Spółka zarządza portfelem ponad 120 rejestracji i w pełni koordynuje procesy z tym związane. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem wielu nowych rejestracji na 5 kontynentach. W samym 2018 roku Proplan poszerzy portfel o 18 nowych produktów.

Głównym rynkiem działania Proplanu jest Hiszpania, ale firma dostarcza także środki ochrony roślin m.in. do Francji, Włoch, Australii i krajów Afryki. Planuje także ekspansję na rynki Ameryki Południowej.

– Jednym z naszych kluczowych wyzwań jest dywersyfikacja biznesu Grupy CIECH, opartego

w znacznej części na sodzie. Dzięki realizacji strategii przygotowanej wspólnie z naszym właścicielem – Kulczyk Investments – w ciągu ostatnich trzech lat nasze udziały w polskim rynku środków ochrony roślin wzrosły o ponad 40 proc., ale zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój organiczny w tym biznesie przynosi efekty dopiero w perspektywie długookresowej. Dlatego, chcąc przyspieszyć proces rozbudowy naszego biznesu AGRO, uważnie analizowaliśmy otoczenie szukając podmiotu, którego atutem jest wiedza i doświadczenie, podparte świetnymi wynikami finansowymi. Proplan to spółka, w której największą wartością jest własność intelektualna oraz obecność na wielu atrakcyjnych rynkach na trzech kontynentach. Zakup tej spółki wzbogaci ofertę produktową oraz poszerzy działalność Grupy CIECH w obszarze środków ochrony roślin na rynkach, na których nie byliśmy dotychczas obecni – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Przejęcie Proplanu daje Grupie CIECH dostęp do zarejestrowanych substancji aktywnych

i produktów końcowych. Oznacza to duże oszczędności dla CIECH – przeprowadzenie rejestracji produktów na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat. Dodatkowo przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie badań wiąże się z dużymi kosztami.

Według dostępnych analiz rynek środków ochrony roślin będzie stabilnie rósł w tempie ok. 2 proc. rocznie w najbliższych 5-7 latach, osiągając w 2025 roku wartość ok. 65 mld USD. Szybciej będzie rósł rynek producentów generycznych (w tempie ok. 4 proc. rocznie) a do takich należy Proplan, jak i CIECH.

Zamknięcie transakcji przejęcia hiszpańskiej spółki ma nastąpić w trzecim kwartale 2018 roku.

Źródło: materiały firmy Ciech