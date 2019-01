Ciech przejmuje hiszpańską spółkę Proplan

Spółka Ciech przejęła 100 proc. akcji Proplanu – hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin działającego na trzech kontynentach. Dzięki temu Ciech zyskuje dostęp do nowych rynków zbytu w południowej Europie, północnej Afryce, Ameryce Południowej i Australii oraz przejmuje portfel substancji aktywnych i 120 rejestracji produktów. Wartość transakcji wyniosła 44,6 mln euro.

Przejęcie hiszpańskiego dostawcy to szansa na skokowy rozwój biznesu środków ochrony roślin i dywersyfikację działalności Grupy – poinformował Ciech w komunikacie.

Proplan w 2017 roku wygenerował 16 mln euro przychodu przy wysokiej rentowności. W porównaniu do umowy zobowiązania do sprzedaży z końca maja 2017 roku, zmianie uległa wielkość przejmowanego pakietu akcji hiszpańskiej spółki – z 75 proc. do 100 proc. Tym samym wartość transakcji wzrosła do 44,6 mln euro. Spółka Proplan zostanie włączona w strukturę Grupy CIECH, a jej wyniki będą konsolidowane od trzeciego kwartału 2018 roku.

– Zgodnie z zapowiedziami zamknęliśmy transakcję przejęcia hiszpańskiego Proplanu i przystępujemy do operacyjnej integracji spółki z CIECH. To bardzo ważny moment w najnowszej historii CIECH, który do tej pory poza Polską przejmował firmy działające w ramach biznesu sodowego. Zakup Proplanu umożliwia skokową ekspansję zagraniczną dzięki dostępowi do wielu perspektywicznych rynków i dużemu portfelowi rejestracji produktowych. Tym samym wchodzimy w nowym etap rozwoju biznesu AGRO w ramach Grupy, łącząc kapitał intelektualny przejmowanej spółki oraz obecność na nowych rynkach ze skalą działania CIECH, jego możliwościami produkcyjnymi i zapleczem badawczo-rozwojowym – mówi Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A.

Proplan to dostawca generycznych środków ochrony roślin korzystający z outsourcingu w zakresie produkcji, dostawy surowców i logistyki. Spółka zarządza portfelem ponad 120 rejestracji i w pełni koordynuje procesy z tym związane. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem wielu nowych rejestracji na 5 kontynentach. W samym 2018 roku Proplan poszerzy portfel o 18 nowych produktów. Głównym rynkiem działania Proplanu jest Hiszpania, ale firma dostarcza także środki ochrony roślin do Francji, Włoch, Australii i krajów Afryki Północnej. Planuje także ekspansję na rynki Ameryki Południowej.

Przejęcie Proplanu daje Grupie CIECH dostęp do zarejestrowanych substancji aktywnych i produktów końcowych. Oznacza to duże oszczędności dla CIECH – przeprowadzenie rejestracji produktów na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat. Dodatkowo przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie badań wiąże się z dużymi kosztami.

Potencjalne synergie wynikające z przejęcia przez CIECH spółki Proplan obejmują także wzajemną wymianę portfela produktów dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie) oraz dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Według dostępnych analiz rynek środków ochrony roślin będzie stabilnie rósł w tempie ok. 2 proc. rocznie w najbliższych 5-7 latach, osiągając w 2025 roku wartość ok. 65 mld USD. Szybciej będzie rósł rynek producentów generycznych (w tempie ok. 4 proc. rocznie), na którym działają CIECH Sarzyna i Proplan.

Źródło: materiały spółki Ciech