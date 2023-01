Ciągniki wyjechały na ulice. “Ten protest jest zaplanowany na co najmniej 48 godzin

Między innymi w Chełmie protestują dziś rolnicy związani z Agrounią. Na tamtejszych drogach zdaniem organizatora pojawiło się nawet 500 maszyn.

– Wiem, że patrząc na tych ludzi Agrounia obroni polską wieś. Agrounia nie zostawi nikogo. […]. Problem o którym mówimy jest potężny; premier Kowalczyk mówił od dłuższego czasu, żeby nie sprzedawać zboża, że zimą, jesienią cena będzie wyższa. Co się okazało? Okazało się, że cena za pszenicę, kukurydzę, rzepak jest znacznie niższa niż podczas żniw. Dlatego jesteśmy na tej drodze, dlatego tutaj wyszliśmy – mówił podczas konferencji prasowej lider Agrounii Michał Kołodziejczak, zapowiadając jednocześnie, że rolnicy czekają na realne rozpoczęcie rozwiązywanie problemów przez rząd.

– Ten protest jest zaplanowany na co najmniej 48 godzin, to jest aż tak duża determinacja tych wszystkich osób. […]. Apeluję do wszystkich naszych działaczy, aby organizowali się w całym kraju. Jeżeli trzeba będzie, takie akcje zostaną powtórzone w wielu miejscach i ja apeluję też do kolegów z Solidarności Rolników Indywidualnych: nie dajcie się wodzić za nos temu rządowi, który nie reprezentuje was, nas, tych, którzy mają problemy – dodawał Kołodziejczak.