Ciągniki Valtra serii N zdobywają nagrodę iF Design 2022

Piąta generacja ciągników Valtra serii N została uhonorowana przez kapitułę najwyższymi ocenami w kategorii „Najlepsze Wzornictwo Produktu” konkursu iF Design Awards na rok 2022 r.

Najnowsza ze zdobytych przez Valtrę nagród za wzornictwo dowodzi, że seria N jest najlepsza pod tym względem, a także wpisuje się idealnie w tradycję najwyższych osiągnięć marki Valtra w konkursach wzornictwa przemysłowego.

270 punktów to najniższa ocena przyznana w tegorocznej edycji iF Design Awards, zaś ciągniki Valtra serii N otrzymały aż 405 punktów w ostatecznej punktacji. Maszynę oceniano wedle pięciu kryteriów: pomysł na produkt, forma, funkcja, wyróżnik i efekt – ciągnik pod każdym względem wywarł duże wrażenie na jurorach.

Nagroda w konkursie iF Design Awards jest wyróżnieniem szczególnym. Jest dowodem, że Valtra słucha opinii swoich klientów i kieruje się nią projektując ciągniki.

– Nagroda przyznana z tak dużą liczbą punktów jest prawdziwym zaszczytem. Najwyższe noty za funkcjonalność, którą naprawdę doceniają nasi klienci, dowodzą że popłacają nasze starania, by stworzyć ciągnik najlepszy dla użytkowników – mówi Kimmo Wihinen, kierownik Wydziału Wzornictwa Przemysłowego i Doświadczeń Użytkowników.

iF Design Awards jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów wzornictwa na świecie. Odbywa się w Niemczech od 1953 roku. Pieczęć iF oznacza dobre wzornictwo zarówno konsumentów, jak i projektantów. W roku 2022 r. zgłoszono do konkursu iF Design Awards rekordową wręcz liczbę 10 776 produktów i projektów. Każde zgłoszenie zostało ocenione, omówione i nagrodzone punktacją przez 75 znakomitych ekspertów od wzornictwa z całego świata.

Nagroda iF Design jest drugim sukcesem ciągników Valtra serii N w ciągu ostatnich kilku tygodni: ciągnik zdobył w marcu br. nagrodę w konkursie Red Dot.

Źródło: Valtra