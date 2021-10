Ciągniki NH T8 Genesis: najmocniejsze traktory w europejskiej gamie New Hollanda [video]

Ciągniki T8 Genesis to największe dostępne na europejskim rynku modele z gamy New Hollanda. Pod koniec września br. mieliśmy okazję uczestniczyć w polowej premierze jednego z 3 modeli z gamy, czyli traktora T8 410 Genesis na polu w okolicy Kocka.

Gama modelowa nowych traktorów T8 obejmuje 3 ciągniki. Najmniejszy, czyli model T8 380 osiąga moc maksymalną na poziomie 381 KM a największy traktor T8 435 legitymuje się mocą maksymalną 435 KM. Nam przypadła w udziale możliwość przetestowania modelu T8 410 o mocy maksymalnej 410 KM.

To co wyróżnia nowe ciągniki z gamy T8 Genesis to przede wszystkim zaawansowane rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Firma New Holland zaimplementowała do tej serii m.in. całkowicie przeprojektowany podłokietnik z nowym, dużym monitorem całkowicie nowy wielofunkcyjny dżojstik czy też nowy wyświetlacz przed kierownicą.

Ciągniki te charakteryzują się także bardzo wysokimi parametrami w zakresie udźwigu, który może wynieść maksymalnie prawie 11 t, czy też hydrauliką o maksymalnym wydatku aż 271 l/min.

Za przeniesienie napędu odpowiadać mogą natomiast przekładnie PowerShift Ultra Command lub w pełni automatyczna Auto Command.