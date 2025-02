Ciągniki Massey Ferguson z fabryki SDF w Turcji i Indiach

Koncern SDF podpisał umowę na dostawy ciągników o niskiej i średniej mocy dla należącej do AGCO marki Massey Ferguson. To kolejny krok w celu zmniejszenia kosztów i wzajemnej współpracy obu koncernów.

Ogłoszona dziś przez włoski koncern SDF umowa na dostawę ciągników dla marki Massey Ferguson obejmuje modele klasy średniej o mocy do 85 KM. Koncern specjalizujący się w ciągnikach marki Deutz-Fahr ma je dostarczać już od połowy tego roku. To właśnie wtedy globalna sieć dystrybucji ciągników Massey Ferguson będzie stopniowo przechodzić na nową ofertę w większości regionów świata.

Gdzie sprzedawane będą nowe ciągniki Massey Ferguson?

Niestety firmy nie podają, czy w tym zakresie jest także Europa, czyli najbardziej prestiżowy rynek dla większości producentów. Można jednak przypuszczać, że ta współpraca obejmować będzie rynki rozwijające się, bo jak czytamy w komunikacie: nowa gama produktów będzie oferowana z różnymi opcjami układu napędowego, aby sprostać różnym potrzebom klientów i rynków.

Najprawdopodobniej AGCO oczekuje, że zaktualizowana oferta Massey Ferguson przyczyni się do zwiększenia udziału w rynku w segmencie do 85 KM, gdzie brakuje prostych ciągników do pracy w małych gospodarstwach. W tym przedziale mocy w ofercie Massey Ferguson znajdują się obecnie jedynie specjalistyczne modele MF 1500 i MF 1700 o mocy maksymalnej odpowiednio 46 i 67 KM. Wyższa seria MF 3 przeznaczona jest głównie do pracy w sadach, a dopiero linia MF 4700 M z silnikami od 82 do 100 KM ma zastosowanie do typowych prac rolnych.

Jakie warunki współpracy AGCO i SDF?

– To partnerstwo wzmocni pozycję Massey Ferguson w globalnym segmencie ciągników o niskiej i średniej mocy i pozwoli nam zapewnić większej liczbie rolników prosty, niezawodny i wysokiej jakości sprzęt, aby zwiększyć ich produktywność i zmaksymalizować zyski – powiedział Luis Felli, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Massey Ferguson.

Z kolei Alessandro Maritano z SDF powiedział w komunikacie: – Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć tę umowę, która podkreśla wydajność pionowo zintegrowanego systemu produkcyjnego SDF we wszystkich naszych zakładach. Potwierdza to wartość naszej wewnętrznej wiedzy i know-how w zakresie projektowania i produkcji zastrzeżonych komponentów podstawowych, które zapewniają doskonałość i innowacyjność na całym świecie.

Obie firmy wyznaczyły sobie ambitne cele w ramach partnerstwa, wśród których znajdują się:

– zwiększenie zadowolenia i lojalności klientów poprzez wykorzystanie wspólnej wiedzy specjalistycznej i możliwości Massey Ferguson i SDF w celu lepszego zaspokojenia potrzeb rolników,

– optymalizacja kosztów produkcji, wysoka jakość produktów i ekonomia skali.

To właśnie wskazuje na dość oczywisty w dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych ruch ze strony obu firm, Koszty produkcji nie przestały rosnąć w przeciwieństwie do popytu na nowe ciągniki, zwłaszcza w regionach z wysoko rozwiniętym rolnictwem.

Gdzie będą produkowane nowe ciągniki Massey Ferguson?

Obecnie w ramach koncernu SDF działa siedem fabryk rozlokowanych na całym świecie. Największe ciągniki Deutz-Fahr z serii 6, 7 i 9 o mocy od 126 KM do 336 KM produkowane są w stosunkowo nowej fabryce w Lauingen w Niemczech.

Większość mniejszych ciągników Deutz-Fahr, serii 5 Ecoline oraz 5G produkowanych jest w fabryce Grupy SDF w Treviglio we Włoszech. Prostsze modele jak 5D Keyline pochodzą z fabryki w Bandirma w Turcji. Z kolei seria 4E powstaje w mieście Ranipet w Indiach.

Te dwie lokalizacje w ostatnich latach zostały mocno doinwestowane i znacznie zwiększono ich możliwości produkcyjne, co przy uwzględnieniu niższych kosztów produkcji, co jest przecież celem niniejszego porozumienia SDF i AGCO, pozwala przypuszczać, że to właśnie stamtąd wyjeżdżać będą czerwone ciągniki.