Ciągniki kompaktowe Kubota serii L1 i L2 drugiej generacji wchodzą na rynek

Marka Kubota nie ustaje w wysiłkach, aby dostarczać najlepsze rozwiązania dla zróżnicowanych potrzeb. W tym właśnie duchu japoński producent wprowadza na rynek dwie zupełnie nowe serie ciągników kompaktowych. Obie nowe rodziny maszyn są teraz wyposażone w silniki Kubota spełniające normę emisji spalin Stage V, a nadwozie i pokład operatora zyskały odświeżony, atrakcyjny wygląd.

Jak deklaruje producent, nowe ciągniki kompaktowe Kubota serii L1 zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej trwałości oraz łatwości obsługi i konserwacji.

Nabywca ma do wyboru trzyzakresową przekładnię hydrostatyczną HST lub zsynchronizowaną przekładnię manualną z ośmioma biegami w każdym kierunku. Za napęd tych ciągników odpowiadają czterocylindrowe silniki wysokoprężne o mocy 45, 51 i 55 KM, które spełniają normę emisji spalin Stage V.

Jedną z głównych zalet ciągników kompaktowych Kubota stanowi przestronna, komfortowa platforma operatora, a seria L1 potwierdza tę regułę dzięki składanej tylnej ramie ROPS i regulowanej kolumnie kierownicy. Seria L1 charakteryzuje się również dużym udźwigiem tylnego podnośnika, wynoszącym maksymalnie 1750 kg.

Z kolei ciągniki kompaktowe serii L2 drugiej generacji charakteryzują się niespotykanym dotąd połączeniem komfortu i wydajności, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających profesjonalistów.

W serii L2 użytkownicy mogą wybierać pomiędzy trzema różnymi mocami silnika w zakresie 45-61 KM, mechaniczną, w pełni zsynchronizowaną skrzynią biegów F16/R16 lub trójzakresową hydrostatyczną przekładnią z Hi-Lo. Udźwig tylnego podnośnika wynosi 1750 kg, co pozwala na łatwą obsługę szerokiej gamy narzędzi.

Nowa generacja serii L2 wyróżnia się łatwością obsługi. Pokazuje to np. maska przednia, którą można całkowicie otworzyć, co zapewnia operatorowi bezproblemowy dostęp do wszystkich ważnych punktów serwisowych w komorze silnika. Ponadto, przednia oś z przekładnią kątową i zintegrowane wspomaganie kierownicy gwarantują doskonałą zwrotność.

Obie serie ciągników mogą być wyposażone w ładowacze czołowe Kubota, zapewniające jeszcze większą wszechstronność i poszerzające zakres wykonywanych zadań.

Nowe serie L1 i L2 są przykładem doskonałych osiągów i możliwości produktów Kubota i pokazują zaangażowanie firmy w sprostanie wysokim wymaganiom operatorów. Modele L1-452, L1-522, L1-552, L2-522, L2-622 będą dostępne u dilerów Kubota już w najbliższych tygodniach, a ciągnik L2-452 zostanie wprowadzony do sprzedaży w ostatnim kwartale bieżącego roku.

