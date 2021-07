Ciągniki JCB Fastrac. Nie tylko do transportu

Podczas organizowanego w tym roku przez firmę Agrihandler Demo Touru mieliśmy okazję oglądać podczas pracy m.in. ciągniki JCB Fastrac i wóz asenizacyjny holenderskiej firmy Veenhuis. O maszynach tych rozmawialiśmy z Andrzejem Kaźmierskim, menadżerem produktu w firmie Agrihandler.

Na pokazie obecne były ciągniki Fastrac 8330 o mocy nominalnej 335 KM i 4220 o mocy 220 KM. Ciągniki Fastrac są zbudowane na pełnej ramie i wyposażane są w hydropneumatycznie amortyzowane obie osie z systemem samopoziomowania. Przez lata ze względu na dość nietypową konstrukcję, wysoką prędkość maksymalną i zaawansowane systemy bezpieczeństwa ciągniki te były kojarzone w naszym kraju głównie z pracami transportowymi. O ile do takich zastosowań faktycznie nadają się doskonale, to jest to opinia nieco krzywdząca. Dlaczego? Tłumaczył nam to Andrzej Kaźmierski, menadżer produktu w firmie Agrihandler.

Specjalista opowiedział nam także o wozach asenizacyjnych i aplikatorach mało znanej w Polsce holenderskiej firmy Veenhuis.

Muzyka w filmie: Scott Buckley, https://www.scottbuckley.com.au/