Ciągniki i przyczepy na przetargach Agencji Mienia Wojskowego. Przegląd ofert

Na przetargach Agencji Mienia Wojskowego znów pojawiły się ciekawe z punktu widzenia zastosowań rolniczych oferty. Należą do nich między innymi ciągnik Ursus C-360 i przyczepy.

Na przetargu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie pojawił się między innymi ciągnik Ursus C-360. Pochodzi on z 1982 roku. Ciągnik wyceniono na 18 tys. zł:

Ciekawą propozycją jest też przyczepa do wózka transportowego WP-1,5. Przyczepę wyprodukowano w 1972 roku i wyceniono ją na 900 zł:

Koparko-ładowarkę K-162 na ciągniku Ursus C-360, czyli popularny “ostrówek” wyceniono na 20 tys. zł:

Kolejna propozycja to kosiarka traktorowa HUSQVARNA LT 151. Pochodzi ona z 2007 roku i wyceniono ją na 4 tys. zł:

Szczeciński OR AMW ma do zaoferowania jeszcze jedną kosiarkę traktorową, tym razem jest to HUSQVARNA CTH 150 TWIN z 2010 roku, którą wyceniono na 6 tys. zł:

Z kolei OR AMW w Zielonej Górze oferuje m.in. przyczepę transportową D-47 z 1984 roku za 11,2 tys. zł:

OR AMW w Zielonej górze oferuje także przyczepę transportową D-46S o ładowności 3 ton. Przyczepa została wyprodukowana w 1990 roku, a jej cena wywoławcza to 6,3 tys. zł:

Wózek unoszący widłowy WRU-200 to z kolei koszt 200 zł:

Osobliwą maszyną jest oferowany przez OR w Poznaniu wózek transportowy spalinowy WNB-2312 z 1986 roku wyceniony na 3 tys. zł:

To tylko niektóre z ofert oddziałów regionalnych AMW. Więcej ofert i informacji można znaleźć na www.amw.com.pl.