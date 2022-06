Ciągniki Farmtrac w promocyjnych cenach. Ile kosztują?

Mrągowski Farmtrac zaoferował dwa swoje modele, 6100 DTV I 9130 DTV, w promocyjnych cenach oraz w dogodnych sposobach finansowania za nowego kredytu Pełna Elastyczność oferowanego w ramach finansowania fabrycznego.

Mniejszy z modeli, Farmtrac 6100DTn to ciągnik o mocy 95KM, który dostępny jest w trzech opcjach skrzyń biegów: 12×12, 24×24 oraz PWR z półautomatycznym sprzęgłem. Producent ustał cenę wersji podstawowej na 180 tys. zł. netto

W przypadku większego Farmtraca 9130DTn o mocy 112KM jest to model podnoszący zakres mocy w ofercie Farmtrac, bo stanowiący najmocniejszy ciągnik w rodzinie Farmtrac. Dostępny jest w dwóch opcjach skrzyń biegów: 24×24 oraz PWR. Cena za ten model w wersji podstawowej została ustalona na 200 tys. zł netto.

Jeśli chodzi o finansowanie fabryczne to nowa opcja jaką kredyt Pełna Elastyczność prezentuje się całkiem ciekawie. W jego przypadku udział własny uzależniony od klienta i może wynosić od 0 do 99% a okres spłaty od 12 do 96 miesięcy. Dodatkowo VAT płatny jest w 3 miesiącu lub przez cały okres kredytowania. Ponadto można ustalić indywidualny harmonogram spłat: miesięczny, kwartalny, roczny, zmienny.