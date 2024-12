Ciągniki Claas Arion i Axion w limitowanych wersjach Night Edition

Dzięki limitowanej, ekskluzywnej wersji Night Edition rolnicy i usługodawcy mogą teraz wyróżnić się atrakcyjnym designem ciągnika Arion oraz Axion i skorzystać ze specjalnego wyposażenia. „Wyróżniające osiągi, atrakcyjny design i w dobrej cenie? Wyzwanie przyjęte”. To motto tej specjalnej edycji, która jest dostępna na ograniczony czas.

Ciągnik to pojazd rolniczy, z którą łączy operatora najsilniejsza więź emocjonalna. W końcu większość operatorów spędza na fotelu kierowcy od kilkuset do ponad tysiąca godzin rocznie – i stają się oni coraz bardziej wymagający. Design i wyposażenie kabiny w wysokiej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy rozrywki, a także opcje personalizacji odgrywają zatem coraz ważniejszą rolę w zapewnieniu dobrego samopoczucia operatora i identyfikacji z “jego” ciągnikiem.

Claas odpowiada na te wymagania rynku, oferując nową wersję Night Edition z bezstopniową przekładnią: Arion 550 CMatic i 660 CMatic oraz Axion 830 CMatic, 870 CMatic, 930 CMatic i 960 CMatic.

Wykończenie wewnątrz i na zewnątrz

Na zewnątrz Night Edition odznacza się szaro-czarnym wykończeniem felg, dachu i bocznych osłon silnika. Logo Claas na bokach maski silnika jest w białym kolorze na szaro-czarnym tle. Napis Night Edition jest starannie umieszczony na bokach maski silnika, a emblemat umieszczony nad oświetleniem drogowym dopełnia zewnętrzny design. W kabinie emblemat na kierownicy oraz dywanik mają napis Night Edition. Ponadto, kierowcy mogą cieszyć się doskonałym nagłośnieniem dzięki radiu z Apple CarPlay.

Zewnętrznie edycja Night Edition wyróżnia się szaro-czarnymi akcentami kolorystycznymi. W kabinie znajdują się ekskluzywne elementy wyposażenia z napisem Night Edition oraz radio z Apple CarPlay.

Zainteresowani rolnicy i usługodawcy mogą teraz zamówić ciągnik Claas w wersji Night Edition u Autoryzowanego Dealera Claas lub zapytać o ofertę bezpośrednio na stronie night.claas.com LINK i skorzystać z promocyjnego rabatu 45% na pakiet „Night Edition “.

Wersja First Claas podejmuje wszelkie wyzwania

Dla Klientów, którzy szukają optymalnie wyposażonego ciągnika w atrakcyjnej cenie są przygotowane wersje First Claas. Jest to specyfikacja, gotowa do pracy. – Do ciągnika tej wersji można wsiąść i od razu pracować bez konieczności doposażenia go w dodatkowe opcje i wyposażenie. Podczas tworzenia specyfikacji duże znaczenie miał komfort operatora. Na tym nie chcieliśmy oszczędzać, gdyż wiemy, że praca na roli wymaga wielu poświeceń. Dlatego wszystkie ciągniki w wersji First Claas są wyposażone w amortyzację kabiny, amortyzowaną przednią oś oraz pneumatyczny fotel czy klimatyzację. Również posiadają amortyzowany tylny podnośnik (TUZ), wyjaśnia Emil Kaźmierczak – Product Manager z Claas Polska.

Pod względem wydajności, ciągniki w wersji First Claas zostały zoptymalizowane i są wyposażone w przekładnię Hexashift. Jest to przekładnia z 24 przełożeniami, 6 biegami pod obciążeniem. Doskonale pracują w polu, ponieważ dysponują szerokim zakres pracy, dzięki 6 biegom pod obciążeniem oraz nachodzącymi na siebie zakresami prędkości A, B, C i D. Również w transporcie podejmuje wyzwanie. Zmianę wszystkich przełożeń można zostawić automatyce. W trybie transportowym, można zaprogramować przełożenie, z którego ciągnik ma ruszać, a 40 km/h osiąga przy ekonomicznych obrotach silnika. W tym roku chcielibyśmy zaproponować w gamie Arion 600 najbardziej zaawansowaną oraz najłatwiejszą i najprzyjemniejszą w obsłudze – przekładnię CMatic dodaje Kaźmierczak. Jest to przekładnia bezstopniowa, charakteryzująca się niezwykłą sprawnością, bardzo niskim zużyciem paliwa. Konstruktorzy stanęli na wysokości zadania i stworzyli zaawansowana technologię, której obsługa jest bardzo łatwa, a jednocześnie przyjemna i szybka. Jest to bardzo mocny punkt ciągników Arion 600 First Claas CMatic co podkreśla również udzielna na nią gwarancja na 5 lat lub 5.000 mtg – Maxi Care Protect CMatic.

Układ hydrauliczny ciągników Arion First Claas jest oparty na pompie LS, co wpływa na niższe zużycie paliwa. ARION serii 400 ma wydajność pompy 110 l/min a ARION serii 500 i 600 o wydajności 150 l/min.

Ciągniki w wersji First Claas posiadają również pakiet Claas Connect na 5 lat, dzięki któremu możesz rozpocząć lub rozbudować swoje doświadczenia z rolnictwem 4.0. Arion 500 i 600 posiadają w standardzie przygotowanie do nawigacji oraz przygotowanie do ISOBUS, co znacznie ułatwia późniejszy montaż systemów prowadzenia GPS i narzędzi zgodnych z tym standardem.

Źródło: Claas