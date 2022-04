Ciągnik Valtra serii N zdobył nagrodę Red Dot Design Award 2022

Jedna z najnowszych serii ciągników Valtra, piąta generacja serii N, zdobywa nagrodę Red Dot Design 2022 w kategorii Red Dot: Product Design Award (Design Produktu). Najnowsza nagroda Red Dot Award jest kontynuacją ogromnego sukcesu Valtry w konkursie projektowym Red Dot w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Nagroda Red Dot Award zdobyta przez ciągnik Valtra serii N jest doskonałą demonstracją zasady ciągłego rozwoju, gdzie na już doskonałym produkcie wprowadzono zupełnie nowe funkcje, które zwiększają jego codzienną użytkowość. Na przykład nowy cyfrowy wyświetlacz na słupku A zapewnia zupełnie nowe wrażenia użytkownika w porównaniu z poprzednimi elementami sterującymi. Umiejscowienie i widoczność nowego wyświetlacza jest optymalna podczas pracy, a konfiguracja ciągnika jest teraz bardzo łatwa i intuicyjna, nawet w modelu podstawowym. Nowe ciągniki serii N są również wyposażone w ulepszenia zwiększające bezpieczeństwo, takie jak nowe światła LED do jazdy dziennej. Są one widoczne z daleka, przyciągają uwagę innych nawet w jasnych warunkach, a także pomagają zmniejszyć zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Seria N piątej generacji została zaprezentowana w 2021 roku i została zaprojektowana w oparciu o wielokrotnie nagradzaną czwartą generację oraz z uwzględnieniem opinii klientów wskazujących oczekiwania co do dalszego ulepszania serii N.

– Nasze ciągniki nowej generacji zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić klientowi najlepsze możliwe wrażenia z jazdy. Ciągnik powinien nie tylko dobrze wyglądać, ale musi również służyć w wielu zastosowaniach. Otrzymaliśmy pozytywne opinie od naszych klientów, wielu z nich opisywało ciągnik jako bardzo wygodny i łatwy w użyciu, szczególnie pod względem inteligentnej technologii rolniczej – mówi Kimmo Wihinen, Kierownik Działu, Wzornictwo Przemysłowe i Doświadczenie Użytkownika.

Konkurs Red Dot to najbardziej prestiżowy konkurs projektowy na świecie. Zdobycie nagrody jest uznawane za znak doskonałego wzornictwa i doskonałości doświadczenia użytkownika na poziomie międzynarodowym. Oprócz wzornictwa i estetyki kryteria oceny obejmują również funkcjonalność, inteligencję i innowacyjność. Klienci mogą zobaczyć wielokrotnie nagradzane ciągniki serii N w wirtualnym salonie wystawowym firmy Valtra.

Źródło: Valtra