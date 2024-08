Ciągnik Valtra pomaga naukowcom na Antarktydzie (video)

Ciągnik Valtra T235 Active trafił do stacji badawczej norweskiego instytutu polarnego w Troll na Antarktydzie. Stacja badawcza jest punktem wyjścia dla badań terenowych i obserwacji w zakresie biologii, glacjologii, atmosfery, zanieczyszczeń i sejsmologii.

Ciągnik Valtra został wyposażony w kruszarkę Meri Crusher do kruszenia lodu i przygotowywania dróg wokół stacji badawczej. Maszyna Valtra została wybrana ze względu na niezawodność w niskich temperaturach i łatwość obsługi.

4 grudnia Valtra serii T została załadowana na statek Silver Arctic i opuściła port Tromsø w Norwegii, aby rozpocząć długą podróż do południowej bazy polarnej. 235-konny ciągnik został przygotowany do długiej podróży do najbardziej wysuniętej na północ stacji serwisowej Valtra Sørkjos Storbil AS w arktycznej Norwegii i dostarczony przez dealera Valtra, Akershus Traktor AS.

Traktor został dostarczony wraz z dodatkowymi materiałami serwisowymi i komputerem diagnostycznym, aby pomóc w rutynowej konserwacji w tej odległej lokalizacji. Lokalny zespół w Norwegii odebrał już pierwszą transmisję danych ciągnika z Antarktydy za pośrednictwem Valtra Connect, fabrycznego rozwiązania telemetrycznego marki. Korzystając z połączenia stacji badawczej z siecią komórkową 4G, zespół będzie mógł zdalnie monitorować stan ciągnika i zapewniać pomoc, wsparcie i szkolenia na odległość.

Valtra może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi operacji na biegunie południowym. W 1988 roku ciągnik Valmet 505 i para generatorów zostały użyte po raz pierwszy, w fińskiej stacji badawczej Aboa na Antarktydzie i nadal tam są, działając już od ponad 30 lat. Fińska stacja badawcza znajduje się w kompletnej izolacji w Queen Maud Land. Niezawodność maszyn jest niezbędna dla naukowców pracujących na stacji.