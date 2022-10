Ciągnik spadł z mostu do rzeki

Do tragicznego wypadku doszło 14 października na terenie gminy Siedliszcze w województwie lubelskim. Zginął w nim kierowca traktora.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym z doczepionym wozem 64-latek przejeżdżał przez most na rzece. Z nieznanych powodów pojazd stoczył się do rzeki, gdzie doszło do przygniecenia traktorzysty. Strażacy wyłowili go z wody, niestety pomimo podjętej przez załogę karetki pogotowia reanimacji nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych.

Decyzją nadzorującego na miejscu czynności prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań.