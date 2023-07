Ciągnik przygotowany na szczyt żniwno-jesiennych prac

Kto chce sięgnąć po dodatkowe pieniądze z ekoschematów w 2024 r., musi już teraz myśleć o nowej strukturze upraw. Dlatego trzeba jak najszybciej przygotować ciągnik do żniw i prac jesiennych.

Jest kilka powodów, aby przyspieszyć gotowość ciągnika do letnio-jesiennego szczytu prac polowych. Przede wszystkim, nie możesz sobie pozwolić na awarię maszyny, bo to wymierna strata czasu, plonu czy okna pogodowego… Wszak żniwa to najbardziej newralgiczny okres w roku, gdyż związany jest ze zbiorem i transportem płodów rolnych, z których sprzedaży bezpośrednio i pośrednio żyje każdy aktywny rolnik.

Do tych wszystkich od lat znanych argumentów dochodzi zupełnie nowy: wymogi Wspólnej Polityki Rolnej, która zaczęła obowiązywać od stycznia 2023 r. Kto z producentów rolnych chce sięgnąć po dodatkowe pieniądze z hektara, będzie zmuszony wystąpić do ARiMR po ekoschematy Krajowego Planu Strategicznego.

Jednym z nich jest tzw. rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi czyli stosowanie międzyplonów ozimych i wsiewek śródplonowych, zróżnicowana struktura upraw vczy też uproszczone bezorkowe systemy uprawy…

Rolnik musi więc już teraz latem znaleźć czas na przemyślenie przyszłej struktury upraw, utworzenie planu nawozowego na 2024 r. itp. Im więc szybciej zadba o sprzęt, tym więcej czasu pozostanie mu na przygotowanie się do nowej biurokracji.

O tym o czym warto pamiętać przygotowując ciągnik do sezonu powiedzą pokrótce specjaliści z firmy Claas.

Okres żniw zwykle związany jest z bardzo wysokimi temperaturami i zapyleniem powietrza. Oznacza to większe obciążenie dla całego ciągnika, a zwłaszcza dla jego układu chłodzenia i zasysania powietrza do silnika.

Trzeba zatem zacząć od chłodnic. Te elementy muszą być dokładnie oczyszczone i na bieżąco czyszczone sprężonym powietrzem. Nie wolno ich dotykać żadną szczotką, gdyż łatwo nieodwracalnie pozaginać lamele radiatorów. Kontroli podlega też zespół wentylatora: wiatrak, stan skrzydeł wiatraka, pasek napędowy wentylatora chłodnicy. Jakiekolwiek podejrzenie zbytniego rozciągnięcia paska powinno owocować decyzją jego wymiany. To ważne zwłaszcza w przypadku ciągników z przednim WOM, bo tu wymiana jest trudniejsza i bardziej czasochłonna. Dodatkowo można skontrolować prędkość wentylatora za pomocą tachometru optycznego. W maszynach z elektroniczną kontrolą prędkości wentylatora pomocny w diagnostyce będzie program diagnostyczny.

Przed letnimi pracami zawsze trzeba mieć na uwadze kondycję płynu chłodzącego. Warto wiedzieć jak długo jest on używany i kiedy ostatni raz był wymieniany. Jeśli jest w układzie od chwili jej nabycia, to już najwyższy czas go wymienić, bo może zawierać zbyt dużo skroplin pary wodnej, co sprzyja korozji układu chłodzącego. Regularnie wymieniany płyn nie tylko zachowuje wyższą efektywność oddawania ciepła z silnika, ale też konserwuje chłodnicę. Przy tej okazji kontroli podlega termostat silnika.

Następną rzeczą podlegającą kontroli jest układ zasysania powietrza do silnika, gdyż jest to standardowe miejsce osadzania się zanieczyszczeń. Nie da się w rolnictwie tego uniknąć, a można zaryzykować stwierdzenie, że coraz częstsze susze sprzyjać będą jeszcze większemu zapyleniu i konieczności czyszczenia tego zespołu. Kontrola tego układu rozpoczyna się od sprawdzenia filtrów powietrza. Przy okazji warto sprawdzić też stan obudowy filtrów pod kątem ewentualnych pęknięć czy też nieszczelności. Krytyczne komponenty tego układu to wszelkie połączenia i łączniki elastyczne zabezpieczane najczęściej opaskami ślimakowymi lub podobnymi rozwiązaniami. Sprawdzamy ich kondycję, szczelność, pewność mocowania. Szczególną uwagę przywiązujemy do odcinka pomiędzy filtrem powietrza a turbosprężarką.

Na tym odcinku panuje podciśnienie i wszelkie nieszczelności powodują zasysanie kurzu, który może bardzo szybko zniszczyć zarówno sprężarkę, jak i silnik. Natomiast powietrze opuszczające turbosprężarkę jest już pod takim ciśnieniem, że brud mu niestraszny. Te nieszczelności na tym odcinku nie stanowią więc zagrożenia dla silnika, ale też nie można ich tolerować, bo prowadzą do spadków osiągów silnika, ograniczenia mocy i nieefektywnego zużycia paliwa. W silnikach z filtrem DPF lub katalizatorem SCR wywołają dodatkowo nieprawidłową pracę tych układów.

Ponadto specjaliści z firmy Claas podpowiadają, aby przed sezonem wzmożonych prac żniwnych sprawdzić takie elementy jak:

Silnik – czynności obsługowe:

*wymiana oleju i filtra oleju;

*wymiana filtrów paliwa;

*wymiana filtra oparów skrzyni korbowej silnika;

*regulacja zaworów głowicy silnika – przy prawidłowym luzie silnik osiąga pełną moc.

Choć zasada działania silnika wysokoprężnego nie zmieniła się od czasu jego wymyślenia przez Rudolfa Diesel’a, to obecnie jest to konstrukcja bardzo mocno kontrolowana przez elektronikę. Każda zwłoka w czynnościach serwisowych jest odnotowywana przez procesory maszyny i może być wyświetlana jako błąd, z blokadą określonych funkcji. Szkoda byłoby narażać się na zablokowanie maszyny w czasie szczytu prac sezonowych.

Przewidując intensywną pracę szacowaną na kilkaset godzin, warto wymiany płynów wykonać nawet wcześniej, niż wynika to ze wskazań maszyny. Dzięki temu da się uniknąć przestoju potrzebnego do wykonania przeglądu.

#Podnośnik i hydraulika robocza – kontrola:

*poziomu oleju i jego kondycji – ocenie podlega kolor, konsystencja, przebieg oleju;

*filtrów oleju i ewentualna ich wymiana;

*szybkozłączy hydrauliki roboczej – szczelność, poprawność działania złącz, możliwość regulacji przepływu.

#Układ przeniesienia napędu – kontrola:

*jakość zmiany biegów i kierunku jazdy – może potrzebna będzie kalibracja przekładni;

*obecności ewentualnych wycieków;

*okablowania;

*działania przedniej osi napędowej – załączenie i wyłączenie napędu na wszystkie koła, blokady

dyferencjału, działanie trybów automatycznych;

*elementów mechanicznych układu kierowniczego – szczególnie przy ciągnikach z nawigacją;

*ogumienia i poprawności dokręcenia kół;

*sprawności układu aktywnej zmiany ciśnienia ogumienia.

#Układ hamulcowy – kontrola:

*działania hamulca postojowego i hamulców roboczych;

*pneumatyki hamulców przyczepy;

*szczelności układu pneumatycznego;

*kondycji i działania szybkozłącz pneumatycznych.

Nie można zapomnieć o kondycji płynu w standardowych systemach hamulcowych, ponieważ część

szczególnie większych ciągników posiada hamulce wysokociśnieniowe, wykorzystujące olej przekładniowo[1]hydrauliczny.

#Oświetlenie – kontrola:

*oświetlenia drogowego;

*oświetlenia roboczego – ważne przy pracach nocnych;

*oświetlenia ostrzegawczego;

*gniazda świateł sprzętu doczepianego – np. przyczepy.

#Układ równoległego prowadzenia:

*kalibracja i poprawność działania;

*zapewnienie dostępu do sygnału korekcyjnego;

*poprawność i pewność zamontowania poszczególnych elementów – aby nie odpadły w czasie jazdy po

nierównościach lub nadmiernie ruszają się z powodu słabego mocowania (może to znacznie obniżyć

precyzję działania);

#Kabina – sprawdzenie:

*działania wentylacji, odgrzybienie klimatyzacji;

*szczelności kabiny;

*amortyzacji fotela;

Wszystkie przedstawione czynności przyspieszą gotowość ciągnika do letnio-jesiennego szczytu prac polowych i pozwolą na maksymalne wykorzystanie okna pogodowego podczas zasiewów nowych upraw.

źródło: Claas